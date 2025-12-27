Ghati Hospital : डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनी मृत्यूला हरवले! विषबाधेच्या रुग्णाचे तीन महिन्यांनंतर निघाले व्हेंटिलेटर

घाटी परिसर - एका २० वर्षीय तरुणीने तीन महिन्यांपूर्वी अत्यंत घातक कीटकनाशक (मोनोसिल) प्राशन केले. गंभीर अवस्थेत तिला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (घाटी) मेडिसीन विभागात दाखल करण्यात आले. प्रकृती चिंताजनक होती. पण, डॉक्टरांनी हार मानली नाही..प्रयत्नाची पराकाष्ठा करून तिला मृत्यूच्या दारातून परत आणले. तीन महिने ती व्हेंटिलेटरवर होती. आता तिची प्रकृती स्थिर असून, तिला शनिवारी (ता. २७) डिस्चार्ज दिला जाणार आहे.त्या तरुणीला श्वास घेण्यास अडथळा येत होता. अत्यवस्थ अवस्थेत तिला तीन महिन्यांपूर्वी घाटी रुग्णालयाच्या अपघात विभागात नातेवाईक घेऊन आले होते. डॉक्टरांनी तिला एमआयसीयूमध्ये दाखल केले आणि उपचार सुरू केले..अधिष्ठाता डॉ. शिवाजी सुक्रे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुचिता जोशी आणि मेडिसीन विभागाच्या प्रमुख डॉ. मीनाक्षी भट्टाचार्य यांच्या मार्गदर्शनाखाली मेडिसीन युनिट-४चे पथकप्रमुख डॉ. प्रशांत गजभारे यांच्या देखरेखीखाली उपचाराचे नियोजन करण्यात आले.उपचारादरम्यान रुग्णाची प्रकृती अधिक गंभीर झाल्याने सातव्या दिवशी ट्रॅकिओस्टोमी करून तिला दीर्घकाळ व्हेंटिलेटर सपोर्टवर ठेवावे लागले..या दीर्घकालीन आणि गुंतागुंतीच्या उपचार काळात डॉ. लामत नूर (सहायक प्राध्यापक), डॉ. मसरत खान, डॉ. शुभम घोघळ (सीनियर रेसिडेंट्स), डॉ. रूपेश वानखेडे, डॉ. सागर पवार, डॉ. विकास सिंह, डॉ. श्रीवस्त ईश्वरन, डॉ. भाविका सरोदे आणि डॉ. वीणा मालानी (ज्युनियर रेसिडेंट्स) यांनी व्हेंटिलेटर व्यवस्थापन, औषधोपचार व सतत निरीक्षणात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळेच ही तरुणी आज बरी झाली..डॉक्टर-नर्सिंग स्टाफचा सेवाभावदीर्घकाळ रुग्णालयात राहिल्यामुळे रुग्णास मानसिक ताण आणि नैराश्य आले होते. मानसोपचार तज्ज्ञांनी आवश्यक समुपदेशन केले. सिस्टर इन्चार्ज रेणुका राठोड यांच्या मार्गदर्शनात नर्सिंग स्टाफनेही काळजी घेतली. मानसिक आधार दिला..क्षयरोगाचा संसर्गउपचारादरम्यान रुग्णास क्षयरोगाचा संसर्ग झाल्याचे निदान झाले. तत्काळ अँटी-ट्युबरक्युलोसिस उपचार सुरू करून आवश्यक नोंदणी करण्यात आली. योग्य उपचारांमुळे रुग्णाची प्रकृती स्थिर झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.