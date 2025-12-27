मराठवाडा

Ghati Hospital : डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनी मृत्यूला हरवले! विषबाधेच्या रुग्णाचे तीन महिन्यांनंतर निघाले व्हेंटिलेटर

एका २० वर्षीय तरुणीने तीन महिन्यांपूर्वी अत्यंत घातक कीटकनाशक (मोनोसिल) प्राशन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
घाटी परिसर - एका २० वर्षीय तरुणीने तीन महिन्यांपूर्वी अत्यंत घातक कीटकनाशक (मोनोसिल) प्राशन केले. गंभीर अवस्थेत तिला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील (घाटी) मेडिसीन विभागात दाखल करण्यात आले. प्रकृती चिंताजनक होती. पण, डॉक्टरांनी हार मानली नाही.

