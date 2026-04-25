Sugandha Wanghede : संसाराचा गाडा हाकत तिने एमबीबीएस ही वैद्यकीय पदवी केली पूर्ण

लोहा - मनात जिद्द असेल तर कुठलीही गोष्ट तडीला नेता येते. असाच एक अनुभव शेतकऱ्याच्या मुलीशी आला. संसाराचा गाडा हाकत तिने एमबीबीएस ही वैद्यकीय पदवी पूर्ण केली. 'प्रयत्ने वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे' असे म्हणतात. ही उक्ती सार्थ ठरणारी सत्यकथा लोहा तालुक्यातील बेटसावंगी येथील शेतकऱ्याची कन्या सुगंधा सुरेखा संजय वानखेडे हिने खरी करून दाखवली..सुगंधा वानखेडे हीचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण बेटसांगवी येथील जिल्हा परिषद, दीनदयाल माध्यमिक विद्यालय येथे झाले. बारावी आणि नीट परीक्षेत उत्तम गुण घेऊन तिने एमबीबीएसला अमरावती येथील डॉ. पंजाबराव आलियास भाऊसाहेब देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज प्रवेश घेतला. अगदी बालपणापासूनच डॉक्टर होण्याची तिची इच्छा पूर्ण झाली. वडील शेतकरी असल्यामुळे तिला वडिलांच्या परिश्रमाची जाणीव होती. अभिनय क्षेत्रातही तिने आपला स्वतःचा ठसा उमटवला..एमबीबीएस करत असताना आई-वडिलांनी तिचा विवाह मुदखेड( जिल्हा नांदेड) तालुक्यातील पांगरगाव येथील व्यंकटी गाढे यांच्याशी लावला. दरम्यानच्या काळात मूल जन्माला आले. तिने जिद्द कायम ठेवत एमबीबीएस चे शिक्षण गुणवत्तेत पूर्ण केले. सासरच्या मंडळींनी शिक्षणासाठी मदत केली. वैद्यकीय परीक्षा पूर्ण केल्यानंतर तिला वैद्यकीय क्षेत्रात उच्च शिक्षण घ्यायचा मानस केला आहे..ग्रामीण भागातून शेतकऱ्याची कन्या एमबीबीएस झाल्याचा उत्साह गावकऱ्यांनी व्यक्त करून दाखवला. बीटसांगवी येथे सुगंधा वानखेडे - गाढे हिचा मोठा सत्कार करण्याचे योजले आहे. दीनदयाळ विद्यालय आणि सोनखेड येथील संत गाडगेबाबा विद्यालयात तिचा सत्कार करण्यात आला.