Pratiksha Lad : बापाचं छत्र हरवलं, पण प्रतीक्षाने खाकी वर्दीचं स्वप्न मिळवलंच!

कन्नड - जिद्द, कठोर मेहनत आणि परिश्रमाची तयारी असेल तर परिस्थितीवर मात करता येते, हे तालुक्यातील औराळा येथील प्रतीक्षा मच्छिंद्र लाड हिने सिद्ध करून दाखवले आहे. कौटुंबिक आणि आर्थिक अडचणींशी दोन हात करत प्रतीक्षाने महाराष्ट्र पोलीस दलात यश मिळवले असून, तिची ठाणे शहर येथे पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून निवड झाली आहे. औराळा गावातून पोलीस दलात भरती होणारी ती पहिलीच मुलगी ठरली आहे..प्रतीक्षाचा हा प्रवास अत्यंत खडतर होता. तिचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत, तर माध्यमिक शिक्षण गावातील दिवंगत बाबुरावजी औराळकर माध्यमिक विद्यालयात झाले. चार वर्षांपूर्वी वडिलांचे अकाली निधन झाल्याने कुटुंबाचा आधार हिरावला गेला. मात्र, अशा भीषण संकटातही प्रतीक्षा डगमगली नाही..आईला हातभार लावण्यासाठी तिने शेतात रोजंदारीवर काम केले आणि उरलेल्या वेळात पोलीस भरतीचा सराव सुरू ठेवला. गरिबी आणि कौटुंबिक अडचणींना अडसर न ठरवता प्रतीक्षाने मिळवलेले हे यश ग्रामीण भागातील मुलींसाठी आदर्श ठरले आहे. तिची निवड झाल्याचे समजताच औराळा गावात आनंदाची लाट उसळली असून, सर्व स्तरांतून तिच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे..प्रतिक्रिया -'माझ्या मेहनतीला अखेर फळ मिळाले असून, आईच्या कष्टाचे चीज झाले आहे. वडिलांचे स्वप्न पूर्ण केल्याचा सार्थ अभिमान वाटतो.'- प्रतीक्षा लाड, (नवनियुक्त पोलीस कॉन्स्टेबल).