Deglur Hospital Scam: देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात ८९.७० लाखांच्या एरिअर्स अपहारप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षकांसह पाच जणांवर गुन्हा; आरोग्य विभागात खळबळ

देगलूर : देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन (एरिअर्स) वितरणात सुमारे ८९ लाख ७० हजार १५० रुपयांच्या कथित अपहारप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षकांसह पाच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध देगलूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय माणिकराव पेरके यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा नोंदविण्यात आला. वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नरेश आ. देवणीकर, वरिष्ठ लिपिक रावसाहेब रामकिशन मोरे, प्रयोगशाळा सहाय्यक दिगंबर आनंदराव मोरे, पुरुष अधिपरिचारिका शिवाजी मारोती पवार , कनिष्ठ लिपिक माधव किशन मगर यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलमा अन्वये देगलूर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. संजय पेरके यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व एरिअर्सच्या नोंदीत फेरफार करून बनावट देयके तयार करण्यात आली. ही देयके सहाय्यक कोषागार कार्यालयामार्फत सादर करून संबंधितांच्या बँक खात्यांमध्ये रक्कम वर्ग करण्यात आल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी लातूरच्या आरोग्य सेवा उपसंचालकानी केलेल्या चौकशीत ही अनियमितता निदर्शनास आली. त्यानंतर जिल्हा आरोग्य खात्या च्या यंत्रणेने गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती..चौकशीतुन समोर आलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, विविध कालावधीत संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर एरिअर्सची रक्कम जमा झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, एकूण अपहाराची रक्कम ८९ लाख ७० हजार १५० रुपये असल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे..या प्रकरणाचा तपास पोलीस निरीक्षक. सूर्यमोहन बोनलेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असून आर्थिक व्यवहारांची कागदपत्रे, बँक व्यवहार आणि शासकीय नोंदींची पडताळणी केली जात आहे. चौकशीअंती पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले आहे. गेल्या काही दिवसात आरोग्य विभागात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपहार झाल्याची बाब प्रथमताच पुढे आल्याने येथे एकच खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.