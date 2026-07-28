मराठवाडा

Deglur Hospital Scam: देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयात ८९.७० लाखांच्या एरिअर्स अपहारप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षकांसह पाच जणांवर गुन्हा; आरोग्य विभागात खळबळ

देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनात ८९.७० लाखांचा कथित अपहार; वैद्यकीय अधीक्षकांसह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल, आरोग्य विभागात एकच खळबळ
Deglur Hospital Embezzlement Case

Deglur Hospital Embezzlement Case

sakal

अनिल कदम
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देगलूर : देगलूर उपजिल्हा रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतन (एरिअर्स) वितरणात सुमारे ८९ लाख ७० हजार १५० रुपयांच्या कथित अपहारप्रकरणी वैद्यकीय अधीक्षकांसह पाच कर्मचाऱ्यांविरुद्ध देगलूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे आरोग्य विभागात खळबळ उडाली असून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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