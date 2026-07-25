Deglur Viththal Palkhi : 'जय हरी विठ्ठल'च्या गजरात दुमदुमले देगलूर; आषाढी एकादशीनिमित्त पालखी-दिंडीत भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

देगलूर : आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वानिमित्त श्री गजानन महाराज मंदिर व श्री दत्तात्रेय मंदिर संस्थान, बापू मार्केट (देगलूर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने काढण्यात आलेल्या श्री विठ्ठल-रखुमाई पालखी, दिंडी आणि शोभायात्रेने रविवारी देगलूर शहर भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. "जय हरी विठ्ठल... विठ्ठल...!" या अखंड नामगजराने शहरातील वातावरण भक्तिमय झाले होते..शहरातील प्रमुख मार्गांवरून निघालेल्या पालखी सोहळ्यात महिला-पुरुष, वारकरी, युवक-युवती आणि बालगोपालांनी मोठ्या उत्साहाने सहभाग नोंदविला. टाळ-मृदंगाच्या गजरात आणि अभंगांच्या सुरावटींनी दिंडीचा उत्साह द्विगुणित झाला..कार्यक्रमाच्या प्रारंभी आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्या हस्ते मंदिर समितीने नव्याने उभारलेल्या कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगांवकर, माजी उपनगराध्यक्ष बालाजी टेकाळे, लक्ष्मीकांत पदमवार, नगरसेवक अनिल बोन्लावार, बसवराज द्याडे अप्पा, बालाजी मैलागिरे, संजय जोशी, मंदिर विश्वस्त समितीचे अध्यक्ष रमेश कंतेवार, काशिनाथ डुब्बेवार, सूर्यकांत गंदेवार, अशोक साखरे, अशोक पेंशनवार, दिनेश मुनगीलवार, सायलू तैदलवार, डॉ. बंदमवार तसेच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक किरण कुलकर्णी धुळेकर यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते..वैष्णवी वारकरी शिक्षण संस्थेचे शिक्षक-विद्यार्थी, देगलूर शहर स्वच्छतेचा जागर समूहाचे कार्यकर्ते, व्यापारी, नागरिक तसेच परिसरातील मोठ्या संख्येने आलेल्या भाविकांनी दिंडीत सहभागी होत भक्तिमय वातावरणाची अनुभूती घेतली..मिरवणुकीच्या मार्गावर अनेक ठिकाणी नागरिकांनी सडामार्जन करून आकर्षक रांगोळ्या काढल्या. पालखीवर पुष्पवृष्टी करत श्री विठ्ठल-रखुमाईंचे दर्शन घेतले. विविध ठिकाणी फराळ, केळी आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती..पालखी मंदिरात परतल्यानंतर महाआरती करण्यात आली. त्यानंतर भाविकांना प्रसाद व फराळाचे वाटप करण्यात आले. आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पार पडलेल्या या सोहळ्याने देगलूर शहरात वारकरी परंपरेचा भक्तिमय उत्सव अनुभवायला मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.