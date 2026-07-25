मराठवाडा

Deglur Viththal Palkhi : 'जय हरी विठ्ठल'च्या गजरात दुमदुमले देगलूर; आषाढी एकादशीनिमित्त पालखी-दिंडीत भाविकांचा उत्स्फूर्त सहभाग

आषाढी एकादशीनिमित्त देगलूरमध्ये श्री विठ्ठल-रखुमाई पालखी, दिंडी आणि शोभायात्रा मोठ्या भक्तिभावात पार पडली. "जय हरी विठ्ठल"च्या अखंड नामगजरात हजारो भाविकांनी सहभाग घेत वारकरी परंपरेचा उत्सव साजरा केला.
Ashadhi Ekadashi Viththal Rakhumai Palkhi and Dindi procession held with great devotion in Deglur

Ashadhi Ekadashi Viththal Rakhumai Palkhi and Dindi procession held with great devotion in Deglur

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देगलूर : आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वानिमित्त श्री गजानन महाराज मंदिर व श्री दत्तात्रेय मंदिर संस्थान, बापू मार्केट (देगलूर) यांच्या संयुक्त विद्यमाने काढण्यात आलेल्या श्री विठ्ठल-रखुमाई पालखी, दिंडी आणि शोभायात्रेने रविवारी देगलूर शहर भक्तिरसात न्हाऊन निघाले. "जय हरी विठ्ठल... विठ्ठल...!" या अखंड नामगजराने शहरातील वातावरण भक्तिमय झाले होते.

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