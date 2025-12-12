Sugarcane Fire Accident : चैनपूरात शॉर्टसर्किटने ऊसाला आग; शेतकऱ्याचे मोठे नुकसान; नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाने आग आटोक्यात आणली!

देगलूर : तालुक्यातील मौजे चैनपुर येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतातील ऊसाला शॉर्टसर्कटने लागलेल्या आगीत उसाचे मोठे नुकसान झाले. दरम्यान गावकऱ्यांनी आग लागल्याची घटना देगलूर नगरपरिषदेच्या अग्निशमक दलाला कळविल्यानंतर अग्निशामक दलाने आग आटोक्यात आणण्यासाठी परिश्रम घेतल्यानंतर आग नियंत्रणात आली. मौजे चैनपुर येथील शेतकरी शेषेराव विठ्ठलराव देशमुख यांचे दोन एकर शेत असून शेतात डीपी बसवलेली आहे. .शुक्रवारी ता.१२ रोजी सायंकाळी डीपीतील शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली. ती आग ऊसाला लागली, बघता बघता अगिने रौद्ररूप धारण केले. आग लागल्यानंतर गावातील तरुणांनी आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आग मोठ्या प्रमाणात लागल्यानेती सर्वत्र पसरू लागली त्यानंतर गावकऱ्यांनी नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाला प्राचारण केले . अग्निशामक दलाने आग विझवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली..Pune Shocking Incidents 2025: पुणेकर कधीही विसरणार नाहीत अशा १५ घटना! आजही अंगावर काटा येतो, भयानक होतं २०२५ .या आगीत दोन लाखाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे .बाजूच्या शेतात आग पसरू नये यासाठी गावातील सुभाष पाटील,माधव पाटील, महेश पाटील, सचिन पाटील, शिवकुमार माळगे,राम मदनुरे, उत्तम ईबितदार, मन्मथ सुंके, मन्मथ कुरुडगे, शिवम पाटील, उमाकांत कुरुडगे यांच्यासह इतर गावकऱ्यांनी परिश्रम घेतले ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.