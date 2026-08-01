Markhel IIT Success: ऑटोचालकाच्या मुलाची आयआयटीत झेप; मरखेलच्या मनोज धमनसुरेने JEE यश मिळवत खरगपूर आयआयटीत प्रवेश निश्चित

देगलूर : ग्रामीण भागातील विद्यार्थीही जिद्द, चिकाटी आणि सातत्यपूर्ण अभ्यासाच्या जोरावर देशातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्थान मिळवू शकतात, हे मरखेल (ता. देगलूर) येथील मनोज गुरुनाथ धमनसुरे याने सिद्ध करून दाखविले आहे. आर्थिक परिस्थिती सामान्य असतानाही त्याने जेईई (JEE) परीक्षेत यश मिळवत देशातील प्रतिष्ठित आयआयटी खरगपूर येथे अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी प्रवेश निश्चित केला आहे..मनोजने दहावीपर्यंतचे शिक्षण मरखेल येथील जिल्हा परिषद हायस्कूलमध्ये पूर्ण केले. त्यानंतर अकरावी-बारावी विज्ञान शाखेचे शिक्षण श्री छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय, मरखेल येथे घेतले. शालेय जीवनापासूनच अभ्यासात सातत्य राखणाऱ्या मनोजने पहिल्याच प्रयत्नात जेईई परीक्षा उत्तीर्ण होत आयआयटीत प्रवेश मिळविण्याचा मान मिळविला..मनोजचे वडील गुरुनाथ धमनसुरे हे मालवाहतूक करणारे ऑटो चालवतात. अल्प शेती आणि ऑटो व्यवसायाच्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू असतानाही त्यांनी मुलाच्या शिक्षणात कोणतीही तडजोड केली नाही. आर्थिक अडचणींवर मात करत मुलाला उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिले. आई-वडिलांचा त्याग आणि स्वतःची जिद्द यामुळेच हे यश मिळाल्याची भावना मनोजने व्यक्त केली..श्री छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांनीही मनोजच्या यशाचे कौतुक करत त्याची मेहनत, शिस्तबद्ध अभ्यास आणि सकारात्मक दृष्टिकोन हेच यशामागील खरे बळ असल्याचे सांगितले..ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी मनोज धमनसुरे याचे यश प्रेरणादायी ठरत असून, मरखेलसह देगलूर तालुक्यात त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. आयआयटीसारख्या देशातील सर्वोच्च तांत्रिक शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळवून त्याने केवळ आपल्या कुटुंबाचाच नव्हे, तर गाव आणि तालुक्याचाही गौरव वाढविला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.