मराठवाडा

Deglur Nagarparishad Election : नगराध्यक्षपदासाठी ११ उमेदवारी अर्ज; तर नगरसेवकपदासाठी १८९ जणांचा अर्ज

देगलुर नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेकडून जयश्री काबदे यांनी तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विजयमाला टेकाळे यांनी यापूर्वीच उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे.
manorama nilamwar

manorama nilamwar

sakal

अनिल कदम
Updated on

देगलुर - देगलुर नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोमवार ता. १७ रोजी नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे खासदार यांचे प्रतिनिधी म्हणून संजय पाटील चव्हाण, मुन्ना अब्बास, रामदास पाटील सुमठाणकर, माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरसेटवार, माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश नीलमवार यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्षपदासाठी मनोरमा नीलमवार यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला.

Loading content, please wait...
Congress
NCP
election
Competition
Deglur Election
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com