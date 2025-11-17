Deglur Nagarparishad Election : नगराध्यक्षपदासाठी ११ उमेदवारी अर्ज; तर नगरसेवकपदासाठी १८९ जणांचा अर्ज

देगलुर - देगलुर नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी सोमवार ता. १७ रोजी नगराध्यक्ष पदासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे खासदार यांचे प्रतिनिधी म्हणून संजय पाटील चव्हाण, मुन्ना अब्बास, रामदास पाटील सुमठाणकर, माजी नगराध्यक्ष मोगलाजी शिरसेटवार, माजी उपनगराध्यक्ष अविनाश नीलमवार यांच्या उपस्थितीत नगराध्यक्षपदासाठी मनोरमा नीलमवार यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला..नगराध्यक्ष पदासाठी शिवसेनेकडून जयश्री काबदे यांनी तर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून विजयमाला टेकाळे यांनी यापूर्वीच उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. अखेर भाजपाने गुलदस्तात ठेवलेले नाव सोमवारी जाहीर केले नगराध्यक्षपदासाठी निलाताई गंगाधर भांगे यांचा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे..१३ प्रभागातून २७ नगरसेवकपदासाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी ६५ जणांनी रविवारपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा सोमवार ता. १७ रोजी शेवटचा दिवस होता. सोमवारी नगराध्यक्ष पदासाठी ०९ जणांनी तर नगरसेवक पदासाठी १२४ जणांनी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे आजपर्यंत भरलेल्या नगराध्यक्षपदासाठी ११ अर्ज दाखल करण्यात आले तर नगरसेवकपदासाठी १८९ जणांनी अर्ज दाखल केले आहेत..सोमवारी शेवटचा दिवस असल्याने अर्ज दाखल करण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. यावेळी पोलीस प्रशासनाच्या वतीने तगडा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता .यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या वतीने नगरपरिषदेमध्ये उमेदवार व त्यांच्यासोबत दोनच व्यक्तींना प्रवेश देण्यात येत होता.काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजपा व शिवसेनेकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे. काही प्रभागांमध्ये दुरंगी लढत अगदी 'टफ' होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. तर काही प्रभागांमध्ये इच्छुक उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत..मात्र कोणाचे अर्ज राहतात कोणाला काढून घेण्यास सांगितले जाते, हे येणाऱ्या पुढील चार दिवसांमध्ये स्पष्ट होणार आहे. अर्ज मागे घ्यायला लावलेल्यांच्या नाराजीला मात्र नेतेमंडळीला सामोरे जावे लागणार आहे. एकीकडे दिवसेंदिवस निवडणुकीचे वातावरण तापत चालले असताना दुसरीकडे कार्यकर्त्यांच्या पक्षांतरांचाही मौसम जोरात सुरू आहे..नगराध्यक्षपदासाठी यांनी दाखल केले अर्ज....१) श्रीमती मनोरमा मशनाजीराव नीलमवार (काँग्रेस)२) विजयमाला बालाजीराव टेकाळे, (राष्ट्रवादी काँग्रेस)३) निलाताई गंगाधरराव भांगे (भाजपा)४) जयश्री श्रीनिवास काबदे. (शिवसेना).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.