Deglur Accident : बस व ट्रॅव्हल्स समोरासमोर अपघात २८ जण गंभीर जखमी, लेंडी पुला जवळील घटना; २ तास वाहतूक खोळंबंली

देगलूर : नांदेड वरून देगलूर कडे प्रवासी घेऊन येणारी ट्रॅव्हल्स वर देगलूर वरून माऊली तालुका मुखेड कडे जाणारी मुखेड आगाराची बस यांची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात २८ प्रवासी गंभीर जखमी झाल्याची घटना सोमवार ता. २० रोजी सायंकाळी ५:३० वाजता शहरा नजीकच्या लेंडी पुलांजवळ घडली यातील ८ गंभीर जखमीना पुढील उपचारासाठी नांदेडला हलवण्यात आले आहे. दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला अमावस्या सुरू झाल्यानंतर घडलेल्या या घटनेने ग्रामीण भागात जाणाऱ्या प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाल्याचे पहावयास मिळाले..यासंदर्भात अधिक माहिती अशी की नांदेड वरून देगलूर कडे प्रवासी घेऊन येणारी ट्रॅव्हल्स क्रमांक एम. एच. ४४ बी.ए.९३५० व मुखेड आगाराची बस क्रमांक एम. एच.१४ बी.टी.१४२७ ही देगलूर हुन माऊली ता. मुखेड कडे जात होती. दिवाळीच्या सण असल्याने दोन्ही वाहनांमध्ये खचाखच प्रवासी भरलेले होते. बागनटाकळी जवळील वळणावर ट्रॅव्हल्स चालकाने विरोधी बाजूने अचानकपणे समोर येऊन बसला जोरदार धडक दिली. झालेल्या अपघातात २८ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. .यातील ८ जणांना नांदेडला हलवण्यात आले आहे. यातील मारुती मामीलवाड रा. मुखेड, पंचफुला आवळे ,शिवबाई आवळे ,रा. तडखेल,ता. देगलूर, वच्छला शंकर सूर्यवंशी, रा. चांडोळा ता. मुखेड, दीपक सोनकांबळे, रा. बेटमोगरा ता. मुखेड भीमराव कहाळेकर, रा. वनाळी ता. देगलूर, ज्ञानेश्वर कोंडावार जाहूर तांडा ता. मुखेड, अनिल घाटे तुपदाळ ता. मुखेड या गंभीर प्रवाशांना पुढील उपचारासाठी नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात हालवण्यात आले आहे. बसचे चालक व वाहकांना ही मोठी दुखापत झाल्याने ते गंभीर जखमी झाले..यामध्ये मारोती सुरेश मामिलवाड वय २९ वर्ष रा. मुखेड, कृष्णा शंकर कांबळे वय १६ वर्ष रा. चांडोळा, पंचफुला उत्तम आवळे वय ३७ रा. तडखेल, अनुजा उत्तम आवळे वय १४ वर्ष रा. तडखेल, शुभांगी संतोष येरगे वय २९वर्ष रा. आचेगाव, सूर्यकांत ज्ञानोबा दासरवाड वय ३१ वर्ष रा. पाळा, सिंधूबाई मष्णाजी आवळे वय ६५ रा. तडखेल. वत्सला शंकर कांबळे वय ४८ रा. चांडोळा, सुरेखा बळीराम पाटील वय ६५ वर्ष रा. उद्रि, दीपक एकनाथ सोनकांबळे वय ४६ रा. बेटमोगरा, मधुकर गणपती भुरके वय ५५ रा. अटकळी, मारोती बाबुराव उमाटे. वय ५२ पाळा, उज्वला नागनाथ कोळनूरे, वय ३५ रा. सावरगाव, धोंडूबाई जयवंत कोनापुरे वय ६५ रा. तडखेल, सरूबाई रामा घाटे. वय ६५वर्ष वसुर, जिजाबाई मरिबा घाटे वय ६५वर्ष. रा. वसुर, कलावती कलप्पा जळकोटे, वय ७५ रा. मारजवाडी, शौर्य संतोष येरगे वय ६ वर्ष रा. आचेगाव, सिद्धी संतोष येरगे ६वर्ष रा. आचेगाव, मारोती केरबा घाटे वय ५० वर्ष तूपदाळ, रामकिशन बापूराव मुंगडे वय३२ वर्ष रा. होकर्ना, हणमंत गिरवा आहाळे वय ६० तडखेल, भीमराव हुलाजी काहाळेकर वय ५५ रा. वन्नाळी, ज्ञानेश्वर व्यंकटराव कोंडावार, वय ३२ वर्ष रा. जाहूर तांडा, यमुनाबाई माधव तोटरे वय ७० रा. पाळा, अनिल मारुती घाटे, वय २५ वर्ष रा. तुपदाळ, शहाजी उत्तम भोसले, वय ३६ रा. खतगाव, रामकिशन बाबुराव मुंगडे वय ४५ रा. राणी पाळा यांना.देगलूरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर डॉ. सचिन जामकर, डॉ. अनिल थडके, डॉ. सचिन गायकवाड, डॉ. विश्वनाथ मलशेटवार, डॉ. संजय लाडके यांनी उपचार केले. घटनास्थळाला आगार प्रमुख संजय आकुलवार यांनी भेट दिली. अपघातानंतर नांदेड हैदराबाद रोडवरील वाहतूक दोन तास खोळंबल्याने प्रवाशांची मोठी कुचबंना झाली. पोलीस उपनिरीक्षक नरहरी फड घटनास्थळी येऊन वाहतूक सुरळीत करित जखमींना रुग्णालयात पाठवण्यासाठी मदत केली . याप्रकरणी देगलूर पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.