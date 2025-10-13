Deglur News : देगलुरातील पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठी शहापूर गणातील महिलेला मिळणार संधी...!

देगलूर - तालुक्यातील पाच जि. प. गटासाठी व पंचायत समितीच्या १० गणासाठी सोमवार ता. १३ रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या तालुक्यातील पाच जि.प गटापैकी हाणेगाव ओपन तर मरखेल ओपन महिलेला सुटले तर खानापूर, शहापूर, करडखेड हे एस.सी साठी सुटले आहेत..पंचायत समितीच्या १० गणापैकी खानापूर, करडखेड, बेंबंरा, ओपनसाठी तर हाणेगाव ओपन महिलेला सुटले असून वनाळी एस. सी. महिलेसाठी शहापूर ओबीसी महिलेसाठी, वळग एससी महिला, मरखेल एस.टी महिला तर वझर गण ओबीसीसाठी राखीव झाले आहे. तमलुर गण एस. सी. साठी राखीव असणार आहे..यापूर्वी २०१७ मध्ये तालुक्यात ओपन साठी खानापूर, करडखेड, शहापूर, मरखेल, असे ४ गट सुटले होते. तर करडखेड ओबीसी पुरुषासाठी राखीव होता. तर पंचायत समितीच्या १० गणापैकी ओपनसाठी खानापूर, करडखेड, वन्नाळी गण राखीव होता. तर शहापूर तमलुर हे ओबीसी महिलेसाठी राखीव होते.एसटीसाठी मानूर हाणेगाव वळग गण आरक्षित होते, तर मरखेल गण ओबीसीसाठी आरक्षित होता. वझर एस .टी. पुरुषासाठी राखीव होते, या गटातील संजय वल्कले यांना सभापती होण्याचा बहुमान ही मिळाला होता..शहापूर गणातील उमेदवाराला सभापती पदाची संधी..तालुक्यात शहापूर हा पंचायत समितीच्या गण ओबीसी महिलेसाठी आरक्षित असून पंचायत समितीचे सभापतीपद हे ओबीसी महिलेला राखीव असल्याने शहापूर गणात विजय होणाऱ्या उमेदवारास सभापती पदाचा बहुमान मिळणार आहे..मात्तबरांचा हिरमोड...ज्येष्ठ नेते जि.प.चे माजी गटनेते व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर यांचे मरखेल व मुक्रमाबाद हे दोन्ही गट महिलेसाठी सुटल्याने त्यांना या गटा व्यतिरिक्त इतरत्र जावे लागणार आहे. त्यामुळे ते हाणेगाव येथे ही जाऊ शकतात अशी चर्चा सुरू झाली आहे..पंचायत समितीवर दीर्घकाळ सत्ता गाजवणारे माजी सभापती शिवाजीराव देशमुख बळेगावकर, नगरपरिषदेत तीन वेळेस प्रतिनिधित्व केलेले अंकुश देसाई देगावकर, माजी सभापती माधवराव मिसाळे, रामराव नाईक, माजी जी. प. सदस्य प्रकाश पाटील बेंबरेकर, उमेश पाटील झरीकर, शिवाजीराव कनकंटे, अनिल पाटील खानापूरकर, माधवराव पाटील सुगावकर, रामदास पाटील बेंबरेकर, डॉ. विजयकुमार धुमाळे, शिवराज पाटील माळेगावकर यासह अनेकांचे गट आरक्षित झाल्याने त्यांचा हिरमोड झाल्याचे दिसून येत आहे..हाणेगाव हा एकमेव ओपन..तालुक्यातला एकमेव हाणेगाव हा गट ओपनसाठी सुटल्याने या गटाचे नेतृत्व केलेले जि. प. चे माजी उपाध्यक्ष रमेश देशमुख शिळवणीकर हे रिंगणात उतरतात की मुलगा अमोल देशमुख यांना पुढे करतात हे येणाऱ्या काळात कळणार आहे. या गटावर भाजपाकडून माजी पं. स. सदस्य ऍड. प्रीतम देशमुख हाणेगावकर यांची दावेदारी पक्की मानली जात आहे.एकंदरीत या आरक्षणामुळे 'कंही खुशी, कभी गम, अशी अवस्था तालुक्यातील पुढाऱ्यांची झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.