Deglur News : देगलुरातील पंचायत समितीच्या सभापतीपदासाठी शहापूर गणातील महिलेला मिळणार संधी...!

देगलूर तालुक्यातील पाच जि. प. गटासाठी व पंचायत समितीच्या १० गणासाठी सोमवार ता. १३ रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
अनिल कदम
देगलूर - तालुक्यातील पाच जि. प. गटासाठी व पंचायत समितीच्या १० गणासाठी सोमवार ता. १३ रोजी आरक्षण जाहीर करण्यात आले. या तालुक्यातील पाच जि.प गटापैकी हाणेगाव ओपन तर मरखेल ओपन महिलेला सुटले तर खानापूर, शहापूर, करडखेड हे एस.सी साठी सुटले आहेत.

