मराठवाडा

MLA Rohit Pawar : सरकारने शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफी द्यावी; शेतकऱ्यांबाबतीत सत्तेतील नेते उदासीन

आमदार रोहित पवार यांचा पूरग्रस्त भागातील धानोरा खुर्द तटबोरगाव येथे शेतकऱ्यांशी संवाद दौरा केला.
mla rohit pawar

mla rohit pawar

sakal

अशोक कोळी
Updated on

धानोरा - राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी द्यावी. राज्य शासनाने विमा कंपनीचे चार निकष काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना एक रूपया देखील मिळणार नाही. शेतकऱ्याबाबत सत्तेतील राज्यपातळीवरील नेते उदासीन आहेत.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
Dhanora
rain
Farmer
MLA
Agriculture Loss
government loan waiver for farmers

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com