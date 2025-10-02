MLA Rohit Pawar : सरकारने शेतकऱ्यांचे सरसकट कर्जमाफी द्यावी; शेतकऱ्यांबाबतीत सत्तेतील नेते उदासीन

धानोरा - राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. राज्य सरकारने सरसकट कर्जमाफी द्यावी. राज्य शासनाने विमा कंपनीचे चार निकष काढल्यामुळे शेतकऱ्यांना एक रूपया देखील मिळणार नाही. शेतकऱ्याबाबत सत्तेतील राज्यपातळीवरील नेते उदासीन आहेत..विमा कंपनीचे चार निकष काढले नसते तर आज राज्यातील पूर परिस्थितीने नुकसान झालेले शेतकऱ्यांना 52 ते 54 हजार विमा कंपनीकडून मिळाले असते असे आमदार रोहित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.अंबाजोगाई तालुक्यातील धानोरा खुर्द तटबोरगाव कोपरा अंजनपुर येथे रात्री बारा वाजेपर्यंत पूरग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांचा ता. १ बुधवार रोजी मांजरा पट्ट्यातील पूरग्रस्त गावात पाहणी दौरा होता. मात्र रात्री उशीर झाल्यामुळे पूर परिस्थिती झालेले नुकसानीची पाहणी करता आली नाही. रिमझिम पावसात झालेल्या नुकसानीची माहिती शेतकऱ्यांकडून जाणून घेतली..आमदार रोहित पवार माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शब्दांचा खेळ खेळत आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. मुख्यमंत्री म्हणतात, ओला दुष्काळ वगैरे काही नसते, असा शब्दाचा खेळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खेळत आहे.ते स्वतः विरोधी पक्ष नेते असताना दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी करत होते. आज मात्र ते म्हणतात, ओला दुष्काळ वगैरे काही नसते, असा सरकारचा शब्दांचा खेळ सुरू आहे. सरकारने शब्दांचा खेळ संपवा शेतकऱ्यांना तात्काळ हेक्टरी पन्नास हजार रुपये मदत करावी..साडेआठ हजार रुपयांनी शेतकऱ्याची नुकसान भरपाई होणार नाही. केंद्र सरकारने पंजाबला सोळाशे कोटी रुपये दिले. केंद्राने केंद्र आणि पंजाब सरकारने मिळून शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत केली आहे. सर्व राज्यापेक्षा जास्त महाराष्ट्रातील शेतकरी टॅक्स केंद्र सरकारला देते..महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना एवढी मदत सरकार का करत नाही. केंद्र सरकारचे पथक पाहणीसाठी अजून देखील महाराष्ट्रात आले नाही. सरकार जातिवाद धर्मवाद काढून महाराष्ट्रातील लोकांचे आणि मीडियाचे लक्ष बाजूला सरकवत आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करावी. सरकारने तात्काळ मदत न केल्यास आम्ही शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरणार आहोत. असा आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.यावेळी डॉ. नरेंद्र काळे, माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, जिल्हाध्यक्ष राजेसाहेब देशमुख, अमर देशमुख, रघुनाथ कुचेकर यांची उपस्थिती होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.