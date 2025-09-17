Kannad News : हैदराबाद गँझेटीयरनुसार बंजारा समाजाला आरक्षण द्या; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे निवेदन देऊन केली मागणी

कन्नड - कन्नड तालुक्यातील सकल बंजारा समाज आरक्षण समितीच्या शिष्टमंडळाने भिलदरी तांडा येथील उपोषणकर्ते ऋषिकेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी (ता. १७) फुलंब्री येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन बंजारा समाजाला हैद्राबाद गॅझेटीयरनुसार अनुसूचित जमाती (एस. टी.) प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी केली..महाराष्ट्रातील बंजारा तत्सम जमातीला अनुसूचित जमातीच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या सेंट्रल प्रोविन्स बेरार, नागपूर (मध्य प्रदेश) च्या शिफारसी तसेच हैद्राबाद गॅझेट लागू केल्याची अधिसूचना निर्गमित करण्याबाबत शिष्टमंडळाने सविस्तर माहिती दिली.वसंतरावजी नाईक व तत्कालीन शासन, तसेच न्यायमुर्ती बापट व इतर आयोगांच्या अहवालांनुसार या जमातीस संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२ (२) नुसार अनुसूचित जमातीच्या (विजा-अ) आरक्षणात स्वतंत्रपणे समाविष्ट करण्याची स्पष्ट शिफारस केंद्र शासनाकडे करावी, अशी मागणी चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली..या मागणीवर निश्चित सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे ऋषिकेश चव्हाण यांनी सांगितले. यावेळी माजी केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे, आमदार संजना जाधव, आमदार अनुराधा चव्हाण आदि उपस्थितीत होते..'माझे चार दिवसांचे अन्नत्याग उपोषण आमदार संजना जाधव यांनी सोडवले होते. त्यावेळी त्यांनी स्वतः विधानसभेत आरक्षणाचा विषय मांडण्याचे व वेळ मिळाला तर मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून आणण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करून ही भेट घडवली.'- ऋषिकेश चव्हाण (उपोषणकर्ते).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.