मराठवाडा

Georai News : गेवराईच्या पुरग्रस्त भागाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली पाहणी; सरसकट पंचनामे करण्याचे दिले आदेश

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी गोदावरी काठावरील गावातील पुरग्रस्त भागाची पाहणी केली.
ajit pawar

ajit pawar

sakal

भास्कर सोळंके
Updated on

गेवराई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी गोदावरी काठावरील गावातील पुरग्रस्त भागाची पाहणी केली. नुकसानग्रस्तांना धीर देत गोदावरी काठावरील प्रलंबित प्रश्‍न लवकर निकाली काढण्याचा शब्द देत नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Farmer
Order
Visit
Agriculture Loss
flood news
georai

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com