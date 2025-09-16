Georai News : गेवराईच्या पुरग्रस्त भागाची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली पाहणी; सरसकट पंचनामे करण्याचे दिले आदेश

गेवराई - राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीडचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी गोदावरी काठावरील गावातील पुरग्रस्त भागाची पाहणी केली. नुकसानग्रस्तांना धीर देत गोदावरी काठावरील प्रलंबित प्रश्न लवकर निकाली काढण्याचा शब्द देत नुकसानीचे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले..उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंगळवारी गेवराईतील गोदावरी काठावरील खामगांव, नागझरी, सावळेश्वर, म्हाळस पिंपळगांव आणि गंगावाडी येथील पुरग्रस्त भागाची पाहणी केली. शिवारातील नुकसानग्रस्त शेतकर्यांशी त्यांनी संवाद साधुन त्यांना धिर दिला. जयभवानी सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन माजी आमदार अमरसिंह पंडित, कलेक्टर विवेक जॉन्सन, तहसिलदार संदिप खोमणे अदी उपस्थित होते..जायकवाडी धरणातुन सोडण्यात येणारे अतिरिक्त पाणी आणि अतिवृष्टीमुळे सातत्याने गोदाकाठच्या गावातील नागरीकांना विविध समस्यांना सामोरे जाण्याची वेळ येते. सर्वसाधारणपणे सव्वा लाख क्युसेस पाण्याचा नदीपात्रात विर्सग झाल्यानंतर या भागातील अनेक गावांचा संपर्क तुटतो..आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये सातत्याने जोडरस्त्यावरील पुलांची उंची वाढविणे आणि पुररेषेतील कुटूंबांचे पुर्नवसन करण्याची मागणी गोदावरी काठावरील नागरिक सरकारकडे करत आहोत. असे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी यावेळी सांगीतले.मागील अनेक वर्षांचा हा प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याचा शब्द देत रस्ते, पूल, पशुधन, पिक असे सरसकट पंचनामे करण्याचे आदेश अजित पवार यांनी यावेळी दिले. लवकरच मदत शेतक-याना मदत दिली जाईल असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.