- राहुल पारवेपालोद - दिवाळीचा सण, भाऊबीजेचा आनंद आणि दुसरीकडे हातात पैसा नसल्याने सण साजरा करण्याची चिंता... शासनाकडून मिळणारे अनुदान व मानधन काढण्यासाठी आलेल्या निराधारांना मात्र बँकेच्या दारातच ताटकळत बसण्याची वेळ आली. पालोद येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची शाखा बुधवारी (ता. ११) दुपारी १२ वाजेपर्यंत बंद असल्याने शेतकरी, विधवा महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग लाभार्थ्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला..दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून मिळालेली अग्रीम मदत, श्रावणबाळ योजना आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे मानधन काढण्यासाठी परिसरातील नागरिक सकाळपासूनच बँकेत आले होते. मात्र, दुपारी १२ वाजूनही बँकेचे कामकाज सुरू झाले नसल्याने अनेक लाभार्थ्यांना बँकेच्या पायऱ्यांवर आणि आवारात बसून प्रतीक्षा करावी लागली. विशेष म्हणजे, आज भाऊबीजेचा सण असतानाही अनेक निराधार महिला आणि वृद्धांना सणाचा दिवस बँकेच्या दारात घालवावा लागत आहे..पालोदसह मंगरूळ, सारोळा, लिहाखेडी, चांदापूर आणि चिंचपूर या गावांतील नागरिक या बँकेवर अवलंबून आहेत. ग्रामीण भागातून अनेक ज्येष्ठ नागरिक, विधवा महिला आणि दिव्यांग व्यक्तींना मोठी कसरत करून बँकेपर्यंत यावे लागते. प्रवासाचा त्रास सहन करून आल्यानंतर बँकच बंद असल्याचे पाहून त्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली..शासन एकीकडे निराधारांना सणासुदीला आर्थिक मदत उपलब्ध करून देत असल्याचा दावा करते; मात्र ती मदत वेळेवर मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांना बँकेच्या दारात ताटकळत बसावे लागत असेल, तर या व्यवस्थेचा उपयोग नेमका कुणासाठी? असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. बँक प्रशासनाने कामकाजाच्या वेळेचे पालन करावे, तसेच ज्येष्ठ, दिव्यांग व निराधार लाभार्थ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे..शासनाची मदत खात्यात, पण लाभार्थी बँकेच्या दारात!दुपारी १२ वाजेपर्यंत बँकेचे कामकाज सुरू नसल्याने नागरिकांची गैरसोय झाली श्रावणबाळ व संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा करावी लागत असून .सहा गावांतील नागरिकांची या बँकेवर मदार आहे .ज्येष्ठ, विधवा आणि दिव्यांगांना प्रवास करूनही रिकाम्या हाताने परतण्याची व भाऊबीजेच्या दिवशीच निराधार महिलांना बँकेच्या दारात बसण्याची वेळ आली आहे. बँक प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभाराची जबाबदारी कोण घेणार?.प्रतिक्रिया -'बँकेत कॅश उपलब्ध नसल्यामुळे मला सिल्लोड येथील स्टेट बँकेत जाऊन रोख रक्कम आणावी लागते. त्यानंतरच लाभार्थ्यांना रकमेचे वाटप केले जाते. मात्र, संबंधित दिवशी बँकेत कॅश उपलब्ध नसल्यामुळे बँक बंद होती. त्यामुळे वाटप प्रक्रियेत अडचण निर्माण झाली.'- शाखा व्यवस्थापक विजयकुमार दांडगे पालोद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.