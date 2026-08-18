Degloor News : हावरगा येथील शेतातील गोठ्यास भीषण आग; जनावरे भाजली, वैरण व शेतीसाहित्य जळून खाक

देगलूर - देगलूर तालुक्यातील हावरगा येथे शेतातील गोठ्याला लागलेल्या भीषण आगीत जनावरे गंभीररीत्या भाजली असून वैरण, अन्नधान्य व शेतीसाठीचे साहित्य जळून खाक झाले. नागपंचमीच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे शेतकरी कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून शासनाने तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..हावरगा येथील शेतकरी उत्तम वीरभद्र देशमुख यांचे गावालगत शेत असून तेथे जनावरांचा गोठा आहे. दुग्धव्यवसाय हा त्यांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख आधार असल्याने गोठ्यात सहा म्हशी, सहा वगार (रेडे) आणि एक गाय अशी जनावरे बांधलेली होती. जनावरांसाठी लागणारे अन्नधान्य, कडबा, वैरण तसेच इतर शेतीउपयोगी साहित्यही गोठ्यात साठवून ठेवण्यात आले होते..सोमवारी (ता. १७) नागपंचमीच्या सायंकाळी गोठ्यावर राहणारा सालगडी जेवणासाठी गावात गेला असताना अचानक गोठ्याला आग लागली. सुरुवातीला धुराचे लोट दिसू लागले आणि काही क्षणांतच आगीने भीषण रूप धारण केले. आगीच्या उंच ज्वाला दिसताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, गोठ्यातील वैरण व कडबा मोठ्या प्रमाणात असल्याने आग वेगाने पसरली..या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी गोठ्यातील जनावरे आगीच्या झळांमुळे गंभीररीत्या भाजली. कडबा, वैरण, जनावरांचे खाद्य, कडबा कुटी तसेच शेतीसाठी वापरण्यात येणारे विविध साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाले. त्यामुळे शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे..मंगळवारी (ता. १८) पशुवैद्यकीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन जखमी जनावरांवर उपचार सुरू केले. महसूल विभागानेही पंचनामा करून नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल तयार केला आहे.घटनेमुळे देशमुख कुटुंबासमोर दुग्धव्यवसाय आणि शेतीचे मोठे संकट उभे राहिले असून शासनाने तातडीने आर्थिक मदत जाहीर करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.