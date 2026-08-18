मराठवाडा

Degloor News : हावरगा येथील शेतातील गोठ्यास भीषण आग; जनावरे भाजली, वैरण व शेतीसाहित्य जळून खाक

देगलूर तालुक्यातील हावरगा येथे शेतातील गोठ्याला लागलेल्या भीषण आगीत जनावरे गंभीररीत्या भाजली असून वैरण, अन्नधान्य व शेतीसाठीचे साहित्य जळून खाक झाले.
Massive fire at cattle shed

Massive fire at cattle shed

sakal

अनिल कदम
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देगलूर - देगलूर तालुक्यातील हावरगा येथे शेतातील गोठ्याला लागलेल्या भीषण आगीत जनावरे गंभीररीत्या भाजली असून वैरण, अन्नधान्य व शेतीसाठीचे साहित्य जळून खाक झाले. नागपंचमीच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेमुळे शेतकरी कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले असून शासनाने तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

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