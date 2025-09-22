Beed Accident: देवीची ज्योत घेऊन जात असलेल्या भक्ताला धडक आयशर टेम्पोने धडक; युवक जागीच ठार

गेवराई : तुळजापूर येथून पायी ज्योत घेवून गावाकडे परत येत असताना बीडमधील गेवराईच्या खळेगावातील भक्ताला आयशरने धडक दिल्याने जागीच मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी पहाटे धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाशी (जि धाराशिव)जवळपास घडली..रामेश्वर बाबासाहेब नरवडे(वय ४५)रा.खळेगाव ता.गेवराई जि.बीड असे या आपघातात मृत झालेल्या भविकाचे नाव आहे.तुळजापूर येथून नवरात्र उत्सवानिमित्त पायी ज्योत आणुन घटस्थापना करण्याची परंपरा गावखेड्यात असून..गेवराईतील खळेगाव येथील रामेश्वर नरवडे हे साथीदाराबरोबर तुळजापूर येथून ज्योत घेऊन गाव खळेगाव कडे धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरून परत येत असताना रविवारी पहाटे साडेतीन वाजेच्या सुमारास भरधाव वेगातील पाठीमागून येणाऱ्या आयशरने रामेश्वर नरवडे यास जोराची धडक दिली..यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.सदरील घटना वाशी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात घडली.असून,याबाबत पोलिसांनी आपघातस्थळी धाव घेत पंचनामा करून रामेश्वर नरवडे यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीस पाठविण्यात आला. .Road Accident Kolhapur : कामातून दोन परप्रांतिय मित्रांची घट्ट मैत्री पण नियतीच्या मनात काही वेगळचं, अपघातात दोघांचा मृत्यू.आला.उत्तरीय तपासणी केल्यानंतर रविवारी(ता २१)दुपारी चार वाजेच्या सुमारास मृत नरवडे यांच्या पार्थिवावर खळेगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या दुर्घटनेने गावातील नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.