Mahur News : माहूर येथे भाविकाचा तलावात बुडून मृत्यू; सहा तासाच्या शोध मोहिमेनंतर भेटला मृतदेह

माहूर - माहूर येथे परिक्रमा यात्रेकरिता आलेल्या भाविकाचा परतीच्या प्रवासात असताना माहूर शहरातील ऐतिहासिक मातृतीर्थ तलावात पोहण्याकरिता गेलेल्या 28 वर्षीय भाविकांचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तलाव हा खूप मोठा व 25 ते 30 फूट खोल पाणी असल्याने मृतदेह शोधण्यासाठी तब्बल सहा तास शोध मोहीम राबविण्यात आली..माहूर येथील परिक्रम यात्रेत लाखो भाविक सहभागी झाले होते गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता परिक्रमेस प्रारंभ झाला होता त्यानंतर भाविक परिक्रमा मार्गावर लागले होते. परिक्रमा यात्रा पूर्ण करून शेवटच्या टप्प्यात असताना शुक्रवारी सकाळी सव्वा नऊ वाजता शहरातील मातृतीर्थ तलावात पोहण्याकरिता गेलेल्या गायवळ तालुका कारंजा (लाड) जि. वाशीम येथील 28 वर्षीय अनिकेत वाल्मिक तुरक या भाविकाचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे..घटनेची माहिती मिळताच तहसीलदार अभिजित जगताप, उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण भोंडवे, नगरपंचायत चे मुख्याधिकारी विवेक कांदे, नायब तहसीलदार कैलास जेठे, नगराध्यक्ष फिरोज दोसानी, विश्वस्त संजय कान्नव, उपनगराध्यक्ष नाना लाड,पोलीस उपनिरीक्षक मुरारी गायकवाड, तलाठी चंद्रकांत बाबर, पुरातत्त्व विभागाचे दिनेश कोंडे,शारदासूत खामनकर, वनपाल मनोहर कतूलवार, मिर साजीद अली,सत्यपाल मडावी, योगेश साबळे, अनिल वाघमारे,विशाल ढोरे, न. प. अधीक्षक संदीप गजलवाड, विशाल शिंदे हे तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..तलावात बुडालेल्या अनिकेत तुरक याचा शोध घेण्याकरिता माहूर, धानोडा, दहीसावळी येथील जीव रक्षक दलास पाचारण करण्यात आले तब्बल सहा तासानंतर दुपारी तीन वाजता अनिकेचा मृतदेह सापडला. मृतदेह माहूर येथील शासकीय ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे पुढील तपास पोलीस करीत आहेत..माहूर येथील सेल्फी ठरला शेवटचा -अनिकेत हा गुरुवारी माहूर येथे परिक्रमा यात्रेकरिता आला होता त्याने माहूर शहरातील मुख्य मार्गावरील टी पॉइंट येथे स्वतःचा सेल्फी फोटो काढून स्टेटसला ठेवला होता हा फोटो शेवटचा ठरल्याने कुटुंबासह सर्वत्र हळूहळू व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.