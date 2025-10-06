Santosh Deshmukh Case: ''आरोपींच्या विरोधात शब्दही न बोलणारे लोकप्रतिनिधी...'', धनंजय देशमुखांचा मुंडेंवर घणाघात

Dhananjay Deshmukh: संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याचं बीडमध्ये सातत्याने उदात्तीकरण सुरु आहे. कधी बॅनरवर फोटो झळकतात तर कधी ओबीसी आंदोलनात त्याच्या नावाचा जयजयकार होतो. पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात तर कहरच झाला. चक्क वाल्मिकचा फोटो असलेले बॅनर लोकांनी झळकावले. त्यामुळे त्या मेळाव्यावर राज्यभरातून टीकेची झोड उठली. आता पुन्हा वाल्मिकच्या नावाचे एक सोशल मीडिया टेम्प्लेट फिरत आहे, त्यात वाल्मिकचं नाव जिवंत ठेवण्यासाठी पैशांची मागणी करण्यात आली..या गंभीर प्रकारानंतर मयत संतोष देशमुख यांचे भाऊ धनंजय देशमुख यांनी संताप व्यक्त केला आहे. धनंजय मुंडे यांचं नाव न घेता त्यांनी थेट निशाणा साधला. ज्यांनी कधीच आरोपींच्या विरोधात विधान केलं नाही, ते लोकप्रतिनिधी अशा कृत्यांना जबाबदार आहेत, असं देशमुख म्हणाले.धनंजय देशमुख यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, आरोपीचं समर्थन किती करावं? कुठल्या स्टेजपर्यंत करावं? कशा पद्धतीने करावं? याचं उदाहरण आम्ही बघतोय..आज दहा महिन्यांनंतर पीडित कुटुंबाला हे बोलण्याची वेळ येतेय, हे दुर्दैव आहे..Bihar Assembly Elections 2025: अखेर बिहारमध्ये रणशिंग फुंकलं! निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर.देशमुख पुढे म्हणाले, दसरा मेळव्यासाठीही असेच फोटो टाकून, स्कॅनरद्वारे पैसे गोळा करण्यात आले होते. दोन दिवसांपासून आणखी एक स्कॅनर फिरतंय. त्यात आरोपीची ओळख पुसली नाही पाहिजे, असं लिहिलं आहे. याला हेच लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत, जे आरोपीचं समर्थन करीत आहेत. ज्यांनी आतापर्यंत आरोपीच्या विरुद्ध एक शब्दही काढला नाही, ते याला जबाबदार आहेत. हा सरळसरळ समर्थनाचाच हा भाग आहे.''जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांनाही या गोष्टी पाठवलेल्या आहेत. जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आरोपचं उदात्तीकरण चालूच राहणार आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई करावी.'' अशी मागणी धनंजय देशमुख यांनी केली आहे..Big Controvarsy: शुभमन गिलला कॅप्टन व्हायचं नव्हतं, रोहित शर्माकडून BCCI ने ते हिसकावून घेतले; अजित आगरकर व निवड समितीने प्रचंड दबाव आणला....संदीप तांदळेचं स्पष्टीकरणवाल्मिक कराडचं नाव सोशल मीडियात राहावं, पुसलं जाऊ नये.. यासाठी स्कॅनर टाकून पैसे मागितल्याचा आरोप असलेल्या संदीप तांदळे नावाच्या व्यक्तीने स्पष्टीकरण दिलं आहे. व्हिडीओच्या माध्यमातून तो म्हणतो, माझ्या नावाने बनावट बॅनर बनवलेलं आहे. माझी बदनामी करुन मला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्यांनी कोणी हे एडिट केलंय, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.