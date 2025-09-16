Dhananjay Munde: ''...कारण आम्ही भटके आहोत'', बंजारा-वंजारा वादावरुन धनंजय मुंडेंचं स्पष्टीकरण

मराठवाडा

''कोणी काय विरोध करावा, हे माझ्या हातात नाही. स्थानिक पातळीवर आम्ही कशा पद्धतीने राहतो, याबद्दल मी बोलत होतो. बंजारा आणि वंजारा जात म्हणून वेगळी आहे.. बाकी सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत.''
Banjara ST Reservation: मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक जीआर काढून सरकारने तसा निर्णय घेतला. याच हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख अनुसूचित जमाती असा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बंजारा समाजाकडून एसटी आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढू लागलाय.

