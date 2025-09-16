Dhananjay Munde: ''...कारण आम्ही भटके आहोत'', बंजारा-वंजारा वादावरुन धनंजय मुंडेंचं स्पष्टीकरण

Banjara ST Reservation: मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ सप्टेंबर २०२५ रोजी एक जीआर काढून सरकारने तसा निर्णय घेतला. याच हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख अनुसूचित जमाती असा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बंजारा समाजाकडून एसटी आरक्षणाच्या मागणीचा जोर वाढू लागलाय..सोमवारी, बीडमध्ये बंजारा समाजाचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. यावेळी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केलेलं एक विधान चांगलंच वादग्रस्त ठरलं आहे. वंजारा आणि बंजारा एकच आहेत, अशा आशयाचं ते विधान होतं. मात्र त्यांच्या या विधानाला बंजारा बांधवांनी कडाडून विरोध केला. बंजारा आणि वंजारा एक नाहीत, आमच्या हक्काचं आरक्षण अशाच पद्धतीनेच लाटलं, त्यामुळे पुन्हा ती खेळी नको, अशा प्रतिक्रिया मोर्चासाठी जमलेल्या समाजबांधवांनी व्यक्त केल्या..Supreme Court : स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश.धनंजय मुंडेंचं स्पष्टीकरणआपल्या विधानामुळे वाद उभा राहिल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, कोणी काय विरोध करावा, हे माझ्या हातात नाही. स्थानिक पातळीवर आम्ही कशा पद्धतीने राहतो, याबद्दल मी बोलत होतो. बंजारा आणि वंजारा जात म्हणून वेगळी आहे.. बाकी सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत.मुंडे पुढे म्हणाले, बंजारा समाजाने स्व. मुंडे साहेबांवर प्रचंड प्रेम केलं. त्या भावनेतून मी ते बोललो आहे. त्या बोलण्याचा कुणी काय अर्थ घ्यावा, अर्थ घेणारे आणि घोषणा देणारे कोण हेते, हेदेखील सोशल मीडियातून बाहेर आलेलं आहे. चांगल्या कार्यक्रमाला गालबोट लावण्याचा प्रयत्न आहे. विघ्नसंतोषी लोक त्यांच्या-त्यांच्या पद्धतीने बोलत असतात. कारण आम्ही भटके आहोत, असं ते म्हणाले..Gemini Retro Saree Trend होतोय खूप व्हायरल; पण फोटो बनवताना अजिबात करू नका 'या' 5 चुका, नाहीतर इमेज खराब होणारच.हैदराबाद गॅझेटमध्ये नेमका उल्लेख काय?'लांबडा' म्हणजेच 'बंजारा' किंवा 'सुगळी' म्हणूनही या समाजाला ओळखले जाते. हे लोक, हैदराबाद राज्यात, विशेषतः बेरार आणि मराठवाडा प्रदेशांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या संख्येने आढळणारे एक भटक्या जमातीचे लोक आहेत. त्यांना एक वेगळी जमात मानले जाते, ती हिंदू जातींपेक्षा वेगळी आहे, असा उल्लेख हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.