धनंजय मुंडेंना आणखी एका प्रकरणात क्लिन चीट, राज्याच्या लोकायुक्तांनी फेटाळले आरोप

राज्याचे माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर केलेल्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या आरोपात तथ्य नसल्याचं सांगत राज्य लोकायुक्तांनी क्लिनचीट दिलीय. धनंजय मुंडे यांच्यावर कृषी साहित्य खरेदी आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिटचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी याआधी याचिकाकर्त्यांना कोर्टानेही दणका दिला होता. त्यानंतर आता राज्य लोकायुक्तांनीही धनंजय मुंडे यांच्या बाजूने निकाल देत आरोप फेटाळून लावले आहेत..माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर कृषी साहित्य खरेदी आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रकरणात अंजली दमानिया यांनी केलेले सर्व आरोप राज्य लोकायुक्तांनी फेटाळून लावले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत, दमानियांच्या तक्रारीत कोणतेही ठोस पुरावे नसल्याचे लोकायुक्तांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी न्यायालयाने दमानियांची याचिका फेटाळून त्यांना दंडही ठोठावला होता..धनंजय मुंडे यांच्यावर इतरही काही आरोप करण्यात आले होते. त्यात पीकविमा आणि निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याच्या आऱोपांचाही समावेश होता. मात्र ते आरोपही धनंजय मुंडे यांनी खोटे ठरवले होते. आता ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या आरोपावरही राज्य लोकायुक्तांनी क्लिनचीट दिली आहे..अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप केवळ सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी होते अशी चर्चा आता सुरू झालीय. दमानियांचे आरोप म्हणजे केवळ 'तोंडाच्या वाफा' आणि बदनामीचा खोटा प्रयत्न होता, हे या निकालाने सिद्ध झाले आहे. विरोधकांच्या टीकेला मुंडेंनी कायदेशीर मार्गाने चपराक दिली असून, या निकालामुळे धनंजय मुंडे यांच्यावर आरोपांमुळे लागलेला डाग पुसला जाणार आहे..