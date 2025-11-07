मराठवाडा

Dhananjay Munde: ''हे दोन प्रश्न विचारले म्हणून जरांगे मला संपवायला निघालेत'', धनंजय मुंडेंकडून समोरासमोर चर्चा करण्याचं आवाहन

Munde challenged Jarange to a face-to-face discussion on the OBC vs. EWS benefits for Marathas: धनंजय मुंडे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना समोरासमोर चर्चा करण्याचं आवाहन केलं आहे.
Dhananjay Munde
Dhananjay Munde sakal
संतोष कानडे
Updated on

Manoj Jarange: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याचा कट धनंजय मुंडे यांनी रचल्याचा जरांगेंचा आरोप आहे. त्यापोटी मारेकऱ्यांना अडीच कोटी रुपये देऊ केले होते, असाही आरोप जरांगेंनी पत्रकार परिषदेद्वारे केला होता. त्याला धनंजय मुंडे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ओबीसी एल्गार मेळाव्यात मी फक्त दोन प्रश्न विचारले म्हणून मला संपवण्याचा कट रचला जातोय, असा आरोप धनंजय मुंडेंनी केला.

Loading content, please wait...
Dhananjay Munde
Maratha
OBC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com