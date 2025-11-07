Dhananjay Munde: ''हे दोन प्रश्न विचारले म्हणून जरांगे मला संपवायला निघालेत'', धनंजय मुंडेंकडून समोरासमोर चर्चा करण्याचं आवाहन

Manoj Jarange: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना जीवे मारण्याचा कट धनंजय मुंडे यांनी रचल्याचा जरांगेंचा आरोप आहे. त्यापोटी मारेकऱ्यांना अडीच कोटी रुपये देऊ केले होते, असाही आरोप जरांगेंनी पत्रकार परिषदेद्वारे केला होता. त्याला धनंजय मुंडे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. ओबीसी एल्गार मेळाव्यात मी फक्त दोन प्रश्न विचारले म्हणून मला संपवण्याचा कट रचला जातोय, असा आरोप धनंजय मुंडेंनी केला..शुक्रवारी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलतना धनंजय मुंडे म्हणाले की, बीडमध्ये १७ तारखेला झालेल्या एल्गार मेळाव्यामध्ये मी मनोज जरांगे यांना दोन प्रश्न विचारले होते. त्यांनी अजूनही त्याची उत्तरं दिलेली नाहीत. त्यामुळेच मला संपवण्याचा कट केला जातोय. त्यातला पहिला प्रश्न असा होता की, मराठा समाजाला खरंच ओबीसीमध्ये जाऊन फायदा आहे की ईडब्ल्यूएसमधून फायदा आहे?.दुसऱ्या मुद्द्याबद्दल बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, ओबीसी एल्गार मेळाव्यात मी विनंती केली होती की शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेला गावगाडा आता राहिलेला नाही. दोन सख्खे भाऊही वैरी झाले आहेत. एका फोन रेकॉर्डिंगवरुन लोकप्रतिनिधींची घरं जाळली होती, दोन समाजात द्वेष कधीपासून निर्माण झाला? याचं त्यांनी उत्तर दिलं नाही. यावर बोलायला तारीख आणि जागा तुम्ही सांगा, माझी तयारी आहे. असं आवाहन धनंजय मुंडे यांनी केलं..Vastu Shastra: शनि दोषापासून मुक्ती हवी असेल तर घराच्या 'या' दिशेला अजिबात ठेऊ नका 'या' वस्तू.''माझी इमेज मर्डरर म्हणून करण्याचा प्रयत्न''धनंजय मुंडे म्हणाले की, ओबीसींच्या बाजूने बोलले म्हणून तुम्ही वाघमारेंना मारलं, हाकेंवर हल्ला केला.. किती उदाहरणं देऊ. आता मात्र मी कट केल्याचं सांगितलं जातंय. जरांगेंचा माझा बांधाला बांध आहे काय.. माझं आणि त्यांचं वैर काय? ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लाऊ नका, एवढंच माझं म्हणणं होतं. दर सोमवारी मी गेस्ट हाऊसला बसतो. अनेकांना बाजूला जाऊन बोलावं लागतं. आता जे अटक केले आहेत, त्यांना मी भेटलो असेल, बाजूला जाऊन बोललो असेल. मी सामान्य सरळ माणूस आहे. भेटल्याने आणि बाजूला बोलल्याने कसला कट रचला जातो? अटक झालेले कार्यकर्ते त्यांचेच, बोलणारे कार्यकर्ते त्यांचेचे, कबुली जबाब देणारे कार्यकर्ते त्यांचेच आणि आरोप मात्र माझ्यावर करता? माझ्या जीवनात मर्डरर म्हणून माझी इमेज तयार करत आहेत, त्याला कारणं हे दोन आहेत. सभेमध्ये मी दिलेले इशारे..Dangerous Driving: सूस रस्त्यावर विरुद्ध दिशेने वाहतूक; बाणेरकडे जाण्यासाठी रस्त्याचा पर्याय नसल्याने नियमांचे उल्लंघन.धनंजय मुंडे पुढे म्हणाले, या सर्व प्रकरणांची चौकशी महाराष्ट्र पोलिसांनी नाही तर सीबीआयने करावी. माझी ब्रेन मॅम्पिंग करा, जरांगेंची करा आणि पकडलेल्या संशयित आरोपींचीही करा. कोर्टाची अडचण येत असेल तर मी स्वतःला वकील लाऊन कोर्टाकडून परवानगी घेतो. त्यानंतर ब्रेन पॅम्पिंग आणि नार्को टेस्ट करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.