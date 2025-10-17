Dhananjay Munde: ''माझा चष्मा एवढा आवडतो तर...'', धनंजय मुंडेंचं मनोज जरांगेंना डबल मिनिंगमध्ये उत्तर

OBC Melava Beed: बीडमध्ये ओबीसी आरक्षण एल्गार मेळावा पार पडला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या या मेळाव्यामध्ये आमदार धनंजय मुंडे यांनी जोरदार भाषण केलं. आपला विरोध मराठा समाजाला नाही तर एका व्यक्तीला आणि एका प्रवृत्तीला आहे, असं म्हणत त्यांनी मनोज जरांगेंचं नाव न घेता टीकास्र सोडलं.धनंजय मुंडे म्हणाले की, आज मी इथे उभाय तो माझ्या ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी. मला कोणत्याही समाजाला विरोध करायचा नाही. भुजबळ साहेब आमचे मार्गदर्शक आहेत. त्यांनी एक खंत व्यक्त केलीय. परंतु स्व. मुंडे साहेब आज हयात असते तर ही वेळ आली नसती. त्यांची बरोबरी कोणी करु शकत नाही. .''दोन वर्षांपासून केवळ एका व्यक्तीने, एका प्रवृत्तीने ओबीसी-एससी,एसटी आणि मराठा समाजामध्ये अंतर पाडलं. ते अंतर कुठून पडलं? मराठा समाजाला हात जोडून विनंती आहे की, हा माणूस तुमच्याशी दगाफटका करतोय. मराठा समाजाचा खरा फायदा हा ओबीसीत येऊन नाही तर ईडब्ल्यूएसमध्ये आहे. मूठभर लोकांना राजकारणात आरक्षण घ्यायचं आहे, त्यामुळे ओबीसीत येण्याचा घाट घातला जातोय.'' असा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला आणि पुन्हा एकदा एमपीएससीचा कटऑफ सांगितला..Beed OBC Melava: ओबीसी मेळाव्याला पंकजा मुंडे अनुपस्थित; स्टेजवर येताच भुजबळांनी शेरोशायरीतून सुनावलं.चष्म्यावरुन प्रत्युत्तर...मनोज जरांगे यांचं नाव न घेता धनंजय मुंडे म्हणाले, मला तर कधीपासून पाडीतोय म्हणतोय.. भुजबळ साहेबांनाही पाडीतोच म्हणतोय. अरे मी १ लाख ४२ हजारांच्या मताने निवडून आलोय. आज ओबीसीचं आरक्षण कुणी हिसकावून घेऊ नये, त्यासाठी हा न्याय्य लढा आहे. या व्यक्तीने माणसात माणूस ठेवला नाही. कशाला त्या बिनडोकाच्या नादी लागता.''आमचं तर सारं घरदार काढलं.. इंग्रजांपर्यंत काढलं. माझा तर डोळा काढला. माझा डोळा शाबूत आहे, ऑपरेशननंतर फडफडतो. अजून फडफडू नये म्हणून चष्मा घातलाय. माझ्या चष्म्याचीही अडचण आहे. तो म्हणतो परळीचा चष्म्यावाला.. आवडला तर घेऊन जा, पण वपून दिसेल की नाही मला माहिती नाही. वपून म्हणजे कळालं ना? आपली ही भाषा आहे. त्यामुळे आपणच लई वाचाळ आहोत, असं समजाचयं कारण नाही.'' असं म्हणत धनंजय मुंडे यांनी कुणाला घाबरायचं नाही, कुणी अंगावर आलं तर शिंगावर घ्यायचं, असं आवाहन उपस्थितांना केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.