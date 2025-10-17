मराठवाडा

Dhananjay Munde: ''माझा चष्मा एवढा आवडतो तर...'', धनंजय मुंडेंचं मनोज जरांगेंना डबल मिनिंगमध्ये उत्तर

Dhananjay Munde Slams Manoj Jarange Patil at Beed OBC Rally Over Spectacles Remark and Reservation Politics: धनंजय मुंडे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचं नाव न घेता आमचा फक्त एका व्यक्तीला विरोध आहे, असं म्हटलंय.
Dhananjay Munde: ''माझा चष्मा एवढा आवडतो तर...'', धनंजय मुंडेंचं मनोज जरांगेंना डबल मिनिंगमध्ये उत्तर
संतोष कानडे
Updated on

OBC Melava Beed: बीडमध्ये ओबीसी आरक्षण एल्गार मेळावा पार पडला. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात पार पडलेल्या या मेळाव्यामध्ये आमदार धनंजय मुंडे यांनी जोरदार भाषण केलं. आपला विरोध मराठा समाजाला नाही तर एका व्यक्तीला आणि एका प्रवृत्तीला आहे, असं म्हणत त्यांनी मनोज जरांगेंचं नाव न घेता टीकास्र सोडलं.

धनंजय मुंडे म्हणाले की, आज मी इथे उभाय तो माझ्या ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी. मला कोणत्याही समाजाला विरोध करायचा नाही. भुजबळ साहेब आमचे मार्गदर्शक आहेत. त्यांनी एक खंत व्यक्त केलीय. परंतु स्व. मुंडे साहेब आज हयात असते तर ही वेळ आली नसती. त्यांची बरोबरी कोणी करु शकत नाही.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Pankaja Munde
OBC
chhagan bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com