Dhananjay Munde: राज्यातल्या बड्या नेत्यांच्या गाड्यांमध्ये धनंजय मुंडेंनी मोबाईल लपवले? आरोपांवर स्वतःच दिलं स्पष्टीकरण

Manoj Jarange Patil: धनंजय मुंडे यांनी राज्यातले बडे नेते, मंत्री यांच्या गाड्यांमध्ये मोबाईल लपवले आहेत असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. एवढंच नाही तर काही नेत्यांना फोटो गिफ्ट देऊन त्यामध्ये कॅमेरे लावलेले आहेत, असंही जरांगे म्हणाले. यावेळी त्यांनी काही नेत्यांची नावंदेखील घेतली. शुक्रवारी सकाळी केलेल्या आरोपांवर धनंजय मुंडे यांनी दुपारी उत्तर दिलं..धनंजय मुंडे म्हणाले की, मनोज जरांगे हे मला संपवण्याची ऑन एअर धमकी देत आहेत, यांना कायदा नाही का? मग तो कायदा हे सरकार का वापरत नाही? राहिला माझ्या जीवन-मरणाचा प्रश्न.. माझं जीवन-मरण जे आहे ते गरीबातल्या गरीब माणसाला मोठं करण्यासाठी आहे. याच्यात माझ्या जीवनाचं काही झालं तर फरक पडत नाही..मुंडे म्हणाले, मनोज जरांगे हे त्यांच्या पत्रकार परिषदेमध्ये वारंवार मराठा समाजाला शांत राहण्याचं आवाहन करीत होते. हा प्रकार म्हणजे, काही करु नये म्हणून आदेश होता की काही करावं म्हणून आदेश होता, हा प्रश्नच आहे. त्यांचं आता अती झालंय. त्यांनीच त्यांची माणसं पाठवायची, ओळख करुन घ्यायची, फोटो काढून घ्यायचे... फोन करायचा. आम्ही आपल्या कामात असतो. मी कधीच कुठल्या फोनवर असलं बोललेलो नाही. मुख्यमंत्र्यांनी काहीही करुन या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी केली पाहिजे, त्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही आणि स्वस्थ बसू देणार नाही. आरक्षणाची बाजू घेतली म्हणून आमच्यासारख्याला संपवायला लागले आहेत..मी कशाला लोकेशन ट्रेस करु?''कुणाच्या गाड्यांचं लोकेशन मी कशाला ट्रेस करु, माझं बंद पडलंय का? लोकांच्या गाड्यांमध्ये मोबाईल टाकायला एवढे मोबाईल माझ्याकडे आहेत का? माझ्याकडे मोबाईलची फॅक्टरी आहे का?'' असा खुलासा धनंजय मुंडेंनी केला. फोटोंमध्ये कॅमेरा लावल्याच्या प्रकारावर मात्र धनंजय मुंडेंनी उत्तर दिलेलं नाही. काही नेत्यांच्या बॉडीगार्डला धनंजय मुंडे पैसे देतात, असाही आरोप जरांगेंचा होता. त्यावरही मुंडे गप्प राहिले..