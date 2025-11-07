मराठवाडा

Dhananjay Munde: राज्यातल्या बड्या नेत्यांच्या गाड्यांमध्ये धनंजय मुंडेंनी मोबाईल लपवले? आरोपांवर स्वतःच दिलं स्पष्टीकरण

Munde intensified his demand for a CBI probe into the entire matter: धनंजय मुंडे यांनी आरोपांवर प्रत्युत्तर दिलं आहे. शिवाय सीबीआय चौकशीची मागणी करुन कोर्टात जाण्याची भाषा केलीय.
संतोष कानडे
Manoj Jarange Patil: धनंजय मुंडे यांनी राज्यातले बडे नेते, मंत्री यांच्या गाड्यांमध्ये मोबाईल लपवले आहेत असा आरोप मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. एवढंच नाही तर काही नेत्यांना फोटो गिफ्ट देऊन त्यामध्ये कॅमेरे लावलेले आहेत, असंही जरांगे म्हणाले. यावेळी त्यांनी काही नेत्यांची नावंदेखील घेतली. शुक्रवारी सकाळी केलेल्या आरोपांवर धनंजय मुंडे यांनी दुपारी उत्तर दिलं.

Dhananjay Munde
Maratha
OBC
Manoj Jarange Patil

