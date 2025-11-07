Dhananjay Munde: कर्मा रिपीट्स... मनोज जरांगे खूप महागात पडेल, धनंजय मुंडेंनी दिला इशारा! CBI चौकशीची मागणी

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर जीवे मारण्याचा कट रचल्याचा गंभीर आरोप केला होता. “मला तीन प्रकारे मारण्याचा प्लॅन होता, त्यामागे धनंजय मुंडे आहेत,” असा दावा जरांगे यांनी केला. या आरोपांना धनंजय मुंडे यांनी आज बीड येथे पत्रकार परिषद घेऊन सडेतोड उत्तर दिले आणि थेट CBI चौकशीची मागणी केली..“गेल्या ३० वर्षांपासून मी सामाजिक-राजकीय जीवनात आहे. वेगवेगळ्या जाती-धर्मातील माझे मित्र-सहकारी आहेत. मला जात-पात-धर्म पाहण्याची शिकवणच नाही. जिल्हा परिषदेत निवडून आल्यानंतर मी सर्वप्रथम मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी ठराव मांडला. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मी जागा दिली, वाहने दिली. ५८ लाख मराठ्यांच्या मुंबई मोर्चात मी स्वतः सहभागी झालो. विरोधी पक्षनेते असताना नरडीतून रक्त येईपर्यंत मराठा आरक्षणासाठी आवाज उठवला. त्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत,” असे मुंडे म्हणाले..त्यांना वाटते धनंजय मुंडे पृथ्वीवर नसावेते पुढे म्हणाले, “कोपर्डी येथे अत्याचार झाला तेव्हा मी सर्वप्रथम घटनास्थळी पोहोचलो. कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला, त्यामुळे बीड जिल्ह्यात ८० हजार प्रमाणपत्रे वाटप झाली. मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडले ते माझ्याच हस्ते. एकीकडे मी सर्व समाजाला सोबत घेऊन चाललो असताना हा माणूस का आवरत नाही? त्यांना वाटते धनंजय मुंडे पृथ्वीवर नसावे, म्हणून ही धावपळ आहे.”"जरांगे यांना दोन प्रश्न विचारले होते, त्याची उत्तरे अद्याप मिळाली नाहीत. मराठा समाजाला खरंच ओबीसीमध्ये फायदा आहे की EWS मध्ये? जनतेसमोर येऊन सांगू द्या. दुसरे, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभा केलेला गावगाडा गेल्या दोन वर्षांत बिघडला आहे. जरांगे यांच्या विचारासारखा माणूस सख्ख्या भावालाही सख्खा मानत नाही, असे वातावरण निर्माण झाले आहे,” असे मुंडे म्हणाले..Manoj Jarange: मनोज जरांगे यांच्या खूनासाठी अडीच कोटींची डिल? धनंजय मुडेंचे नाव घेत केला घटनाक्रम उघड, कोण आहे PA कांचन?.“काही लोक मला तलवारीने मारायला आले होते, दुसऱ्या दिवशी ते घरी आले, मी गळाभेट घेतली, चहा घातला. आता मात्र निवडणुकीच्या तोंडावर नाव घेऊन आरोप करतात. ज्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली त्यांचेच ते कार्यकर्ते आहेत, कबुली जबाब त्यांचेच, पण आरोप मात्र माझ्यावर! माझी खूनी म्हणून इमेज तयार करत आहेत,” अशी खंत मुंडे यांनी व्यक्त केली.CBI चौकशीची मागणी“या सर्व प्रकरणाची CBI कडून चौकशी व्हावी, ही माझी मागणी आहे. माझ्या मनात जर एवढे पाप असेल तर माझे ब्रेन मॅपिंग करा, जरांगे यांचे करा, जे आरोपी पकडले त्यांचेही करा. कोर्टाची अडचण असेल तर मी स्वतः वकील लावून परवानगी घेईन,” असे मुंडे म्हणाले..आई-बहिणीवरून शिवीगाळ?“मुख्यमंत्र्यांची आई काढायची, भुजबळांची आई काढायची, ही पुरुषाची बोलण्याची पद्धत आहे का? आम्हाला आई-बहिणींना शिव्या दिल्या तर राग येत नाही का? तरीही आम्ही शांत बसलो. माझा फोन २४ तास चालू असतो, गरिबांना कधीही अडचण येऊ नये म्हणून,” असे सांगताना मुंडे भावूक झाले..अंतिम इशारा“जितके खोटे बोलाल, तितके कर्म परत येतात. मनोज जरांगे यांना हे खूप महागात पडेल. त्यांच्या आंदोलनामुळे ५०० जणांचा बळी गेला. बीडमध्ये घरे जाळणारी पिलावळ कुणाची होती? आत्महत्या केलेले तरुण आज असते तर नोकऱ्या लागल्या असत्या. त्यांच्याविरोधात बोललो की जीव जातो, ही दादागिरी कुणाची? आंतरवालीतून समाजात अंतर पडले आहे,” असे धनंजय मुंडे म्हणाले.धनंजय मुंडे म्हणाले, ‘‘मनोज जरांगे यांनी वेळ आणि ठिकाण सांगावे, संपूर्ण महाराष्ट्र पाहील की मराठा समाजाला खरा फायदा EWS मध्ये आहे की OBC मध्ये. निवडणुकांच्या तोंडावर नावे घेऊन आरोप करायचे, आता ज्यांना अटक झाली त्यातील कुणी मला भेटले असेल किंवा मी बाजूला जाऊन बोललो असेल, तर मला कळत नाही कुठला कट रचला गेला. अटक झालेले कार्यकर्ते त्यांचेच आहेत, कबुली जबाब देणारेही त्यांचेच, मात्र आरोप मात्र माझ्यावर! माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच ‘खूनी’ म्हणून माझी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न होत आहे.’’.Satara Female Doctor : ती बीडची आहे म्हणून जर... धनंजय मुंडे साताऱ्यातील महिला डॉक्टर प्रकरणावर नेमकं काय म्हणाले?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.