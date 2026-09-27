Dhananjay Munde: दुष्काळाने पिके हातची गेली; धनंजय मुंडेंची शेतकऱ्यांच्या बांधावर धाव, तातडीच्या मदतीचा मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

-लक्ष्मण वाकडेपरळी वैजनाथ: राज्य शासनाने राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये नुकताच दुष्काळ जाहीर केला असून माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांनी आज परळी विधानसभा मतदारसंघातील परळी व अंबाजोगाई तालुक्यातील विविध ठिकाणी भेटी देऊन विविध शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी करत स्थानिक शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांना धीर दिला. .Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.अंबाजोगाई तालुक्यातील राडी परिसरात तसेच परळी तालुक्यातील वाघबेट परिसरात मुंडेंनी सोयाबीन सह विविध पिकांच्या नुकसानीची पाहणी करत शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी स्थानिक शेतकरी व पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. खरीपातील संपूर्ण पीक हातातून गेले असून, शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान खूप मोठे आहे. कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याबरोबरच शासनाने तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले असून, प्रशासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करून राज्य सरकारकडे मदतीचा अहवाल पाठवावा, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळावी यासाठी आपण स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचे तसेच याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करणार असल्याचे धनंजय मुंडे यावेळी शेतकऱ्यांशी बोलताना म्हणाले..राज्य सरकारकडून पीक नुकसानीचे अहवाल सादर झाल्यानंतर आर्थिक मदत केली जाईलच, त्याबरोबरच विमाधारक शेतकऱ्यांना पिक विमा ही मिळेल, तसेच दुष्काळाच्या इतर सवलतीही मिळतील. मात्र खचून गेलेला शेतकरी उभा राहताना त्याला तातडीचा आर्थिक हातभार लाभावा यासाठी केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजना व राज्य सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून कमीत कमी दोन दोन हप्ते तातडीने एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावेत याबाबतही मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमध्ये आपण चर्चा करणार असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले..माजी मंत्री तथा आमदार धनंजय मुंडे यांनी एक महिन्यापूर्वी राज्यात सर्वप्रथम बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करून विविध सवलती देण्याचे व शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर विशेष आर्थिक मदत तसेच विविध योजनांमधून अर्थसहाय्य करण्याबाबतही आपण पुढाकार घेणार असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी आज शेतकऱ्यांशी बोलताना स्पष्ट केले..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांची भेटदुष्काळामुळे संपूर्ण पीक हातातून गेल्याच्या विवंचनेतून राडी येथील शेतकरी सतीश कोळगिरे यांनी आत्महत्या केली होती, आज राडी येथे धनंजय मुंडे यांनी कोळगिरे कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यावेळी परिवाराची विचारपूस करत नाथ प्रतिष्ठान मार्फत एक लाख रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत केली तसेच कोळगिरे कुटुंबाला स्वतःचे घर नसल्याने घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासह कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक मंडळ इत्यादी माध्यमातून आणखी ५ लाख रुपये आर्थिक मदतीची व्यवस्था करून दिली. यावेळी पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.