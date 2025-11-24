मराठवाडा

Dhananjay Munde: ''एक व्यक्ती आपल्यात नाही, याची उणीव भासतेय..'' भरसभेत धनंजय मुंडेंनी काढली वाल्मिक कराडची आठवण?

Dhananjay Munde Controversy: धनंजय मुंडे यांनी भरसभेत वाल्मिक कराडची आठवण काढल्याने त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. निवडणुकांच्या अनुषंगाने बोलताना ते भावुक झाल्याचं बघायला मिळालं.
Dhananjay Munde & Walmik Karad

Dhananjay Munde & Walmik Karad

esakal
संतोष कानडे
Updated on

Walmik Karad: राज्यभर गाजलेल्या संतोष देशमुख खून प्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याची भरसभेत धनंजय मुंडे यांनी आठवण काढली. एका जाहीर कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी, काय चुकलं..काय नाही, हे न्यायव्यवस्था बघेल, असं म्हणत आपली भूमिका मांडली आहे.

Loading content, please wait...
Bjp
Ajit Pawar
Beed
Dhananjay Munde
crime
NCP

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com