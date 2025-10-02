Dhananjay Munde: काही जणांना आता ओबीसीतून आरक्षण हवं पण... धनंजय मुंडे पहिल्यांदा आरक्षणावर बोलले, भगवानगडावर वादळी भाषण

बीड : भगवानगडावर पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्यात धनंजय मुंडे यांनी यंदा वादळी भाषण केलं. यावेळी त्यांनी पहिल्यांदाच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर थेट भाष्य केलं..गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर अनेक अडचणी आल्याधनंजय मुंडे म्हणाले, “पंकजा मुंडेंच्या दसरा मेळाव्याला उपस्थित सर्वांसमोर मी नतमस्तक होतो. काही दिवसांपूर्वी मराठवाड्यातील पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळे हा मेळावा होईल की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, पंकजा मुंडेंनी परंपरा मोडू दिली नाही, ही बाब अभिमानास्पद आहे. मला माझ्या बहिणींचा अभिमान आहे. गोपीनाथ मुंडेंच्या निधनानंतर अनेक अडचणी आल्या, तरी त्यांनी ही परंपरा सुरू ठेवली.”.ते पुढे म्हणाले, “आम्ही लहान असताना या दसरा मेळाव्याला येत असू. हा मेळावा म्हणजे केवळ उत्सव नाही, तर विचारांची देवाणघेवाण आहे.".Maratha Reservation: कोल्हापुरात शाहू महाराजांच्या हस्ते 'गॅझेट'चं पूजन; मराठा आरक्षणाचा लढा तीव्र.एकाच्या ताटातून काढून दुसऱ्याच्या ताटात देऊ नयेआरक्षणावर धनंजय मुंडे म्हणाल्या, "जेव्हाही आरक्षणाचा मुद्दा आला, तेव्हा प्रत्येकाच्या हक्कासाठी भांडणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. मी लपणारा नाही. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं, याचा आम्हाला आनंद आहे. पण काहींना आता ओबीसीतून आरक्षण हवं आहे, हे चुकीचं आहे. एकाच्या ताटातून काढून दुसऱ्याच्या ताटात देऊ नये.”.केवळ खुर्चीसाठी धडपडतसरकार प्रयत्न करत असतानाही काही लोक केवळ खुर्चीसाठी धडपडत असल्याची टीका करत धनंजय मुंडे म्हणाले, “बीड जिल्ह्यातील सामाजिक परिस्थिती बदलली पाहिजे. हीच खरी सुरुवात करायला हवी.”.Maratha Reservation: ज्या निजामाला तीन वेळा हरवलं, त्याचं हैदराबाद गॅझेट आपण का स्वीकारतो? खासदार शाहू महाराजांचा सवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.