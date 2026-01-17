Jalna News : धनगर आरक्षण आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे नजर कैदीत! निवासस्थानी पोलिसांचा बंदोबस्त

जालना - धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी शनिवारी (ता. १७) जालना येथून मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणासाठी जाणारे धनगर आरक्षण आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे यांना पोलिसांनी नजर कैदेत ठेवले आहे. तर धनगर आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जालना शहरासह अंबड शहरात संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे जालन्यातील बाजारपेठ कडकडीत बंद आहे. .धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक दीपक बोऱ्हाडे हे शनिवारी जालना, अंबड मार्गे अहिल्यानगर, पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीतून मुंबईच्या दिशेने जाणार होते. मात्र, सध्या जिल्हा परिषदेची आचारसंहिता लागू असल्याने आणि मुंबई पोलिसांनी त्यांना आझाद मैदान येथे आंदोलनाची परवानगी नाकारल्याने जालना शहरासह अंबड शहरात संचारबंदी लागू केली आहे. त्यामुळे जालना आणि अंबड शहरातील शाळा महाविद्यालयाला सुटी देण्यात आली आहे. तर संचार बंदी असल्याने दोन्ही शहरातील बंद बाजारपेठ देखील कडकडीत बंद आहे..शहरातील दीपक बोऱ्हाडे यांच्या घराकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर पोलिसांचा खडा पहारा आहे. शिवाय छत्रपती शिवाजी कॉलनी येथील त्यांच्या निवासस्थानी पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सध्या दीपक बोऱ्हाडे हे त्यांच्या निवासस्थानी असून पोलिसांनी त्यांच्यासह धनगर आरक्षण आंदोलकांना नोटीसह बजावल्या आहेत..छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र दखल पोलिस अधीक्षक कार्यालय दाखल झाले आहेत. दीपक बोऱ्हाडे पोलिसांच्या ताब्यात घेऊन पोलिस अधीक्षक कार्यालय आणले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.