Pachod News : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे म्हणून धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुरमा फाट्यावर रास्ता रोको

धनगर समाजाकडून मेंढ्याना रस्त्यावर आणून जालना येथे सुरू असलेल्या दीपक बोऱ्हाडे यांच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले.
हबीबखान पठाण
पाचोड - जालना येथे सुरू असलेल्या धनगर समाजाच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा म्हणून धुळे -सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुरमा (ता. पैठण) फाट्यावर धनगर समाजाकडून मंगळवारी (ता. एक) सकाळी अकरा वाजता अर्धातास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

