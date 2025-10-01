Pachod News : धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे म्हणून धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुरमा फाट्यावर रास्ता रोको

पाचोड - जालना येथे सुरू असलेल्या धनगर समाजाच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा म्हणून धुळे -सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुरमा (ता. पैठण) फाट्यावर धनगर समाजाकडून मंगळवारी (ता. एक) सकाळी अकरा वाजता अर्धातास रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले..यावेळी धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली. धनगर समाजाकडून मेंढ्याना रस्त्यावर आणून हे आंदोलन केले, जालना येथे सुरू असलेल्या दीपक बोऱ्हाडे यांच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी महीलांचाही मोठा पाठिंबा दिसून आला आहे..सकल धनगर समाजाच्या वतीने धनगर जमातीला अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या आदेशाबाबत शासननिर्णय काढण्याच्या अनुषंगाने हा रास्ता रोको करण्यात आला. जालना शहरातील अंबड चौफुली परिसरात असलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर नियोजित स्मारक स्थळी दीपक बोऱ्हाडे यांनी पंधरा दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू केले असून या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्याच्या दृष्टीने हे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले..यावेळी प्रशासनाचे प्रतिनिधी म्हणून मंडळाधिकाऱ्याकडे निवेदन देण्यात आले,या निवेदनात भारतीय राज्यघटनेतील अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये ३६ नंबरवर याची नोट धनगर- धनगड अशी असलेली असून धनगर व धनगड या दोन वेगवेगळ्या जाती नसून एकच आहेत, केवळ भाषा शास्त्रातील उच्चारमुळे काही ठिकाणी धनगड असा उच्चार केला जातो जसे की, गंगाखेड चा उच्चार गंगाखेर असा पण केला जातो..वास्तविक पाहता हे दोन्ही नावे एकच आहे. केवळ भाषेच्या उच्चारातील चुकीमुळे धनगर समाज हा अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणापासून वंचित राहीला आहे, महाराष्ट्रात धनगड ही जमात अस्तित्वात नसून अस्तित्वहीन असलेल्या जातीला आरक्षण देण्याची तरतूद नाही, म्हणून धनगर व धनगड एकच आहे.अशा प्रकारचा शासन निर्णय तात्काळ करून धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, धनगर आंदोलक दिपक बोऱ्हाडे यांची दिवसेदिवस प्रकृती खालावत चालली आहे.दिपक बोऱ्हाडे यांच्या जिवाचे काही बरे वाईट झाल्यास याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनची राहील..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामती येथे २०१४ ला धनगर समाजाला दिलेले आश्वासन पाळावे, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीच्या सर्व सवलती लागू करण्याच्या संदर्भात शासन निर्णय लागू करावा, धनगर समाज या पुढे वेगळ्या पद्धतीने आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहे.म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी धनगर समाजाला दिलेला शब्द पाळावा व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करावे असे या निवेदनात नमूद केले होते, या मागण्यांचे निवेदन आंदोलकांनी महसूल मंडळ अधिकाऱ्यांना दिले, यावेळी तलाठी ओमकार मोराळे व पाचोडचे सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत यांनी स्वीकारले. या आंदोलनात कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी यावेळी पाचोड पोलिसांनी बंदोबस्त ठेवला..याप्रसंगी महादेव ठोके, पवन गटकाळ, गणेश नेमाने, पवन गायकवाड, भरत मंडलिक, भिमाशंकर ठोके, प्रसाद गायकवाड, अंबादास गायकवाड, डिंगाबर नेमाने, विशाल नेमाने आदी धनगर बांधव उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.