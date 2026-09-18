Parbhani News: एसटी आरक्षणासाठी धनगर समाजाचा एल्गार! परभणीत हजारोंचा मोर्चा, मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला इशारा

परभणी: अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सकल धनगर समाजातर्फे गुरुवारी (ता. १७) येथे एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. परभणीसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून आलेल्या हजारो समाजबांधवांनी मोर्चात सहभागी होत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.शहरातील शनिवार बाजार मैदानावर दुपारी दोनला मोर्चाला सुरवात झाली. नानलपेठ, शिवाजी रोड, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, स्टेशन रोड मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे गेला. मोर्चामुळे शहरातील प्रमुख मार्गांवर धनगर समाजबांधवांची मोठी गर्दी होती. .हातात फलक, मागण्यांचे घोषवाक्य आणि घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळा परिसरात मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. समाजाला एसटी प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यासह समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली..दीपक बोऱ्हाडेंचे नेतृत्वमोर्चाचे नेतृत्व दीपक बोऱ्हाडे यांनी केले. मोर्चात खासदार रामराव वडकुते, विठ्ठलराव रबदडे, सोपान वैद्य, रामकिशन रौंदळे, आनंद बनसोडे, सुरेश भूमरे, नारायणराव पिसाळ, मारोतराव बनसोडे, तुकाराम साठे, ऋषीकेश सकनुर, मुंजाजी कुकर, राम महाराज बनसोडे, प्रसाद लेंगूळे, चंद्रकांत साखरे, करुणा कुंडगीर यांच्यासह समाजबांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते..Indian Army Success Story: १३ वेळा अपयश, पण जिद्द कायम! १४व्या प्रयत्नात अनिकेत झाला भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट, अपयशाला हरवत यशाला गवसणीचा प्रेरणादायी प्रवास.मोर्चेकरी मागण्यांवर उशिरापर्यंत ठामधनगर समाजाच्या विविध मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत मोर्चास्थळ सोडणार नाही, असा इशारा मोर्चात सहभागी नेत्यांनी दिला. त्यामुळे सायंकाळी आंदोलनस्थळी काहीकाळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. पोलिसांनी मध्यस्थी केल्यानंतर मोर्चानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आंदोलकांची मोठी गर्दी झाली होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत मोर्चेकरी आंदोलनस्थळावरून हटण्यास तयार नव्हते. पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला होता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.