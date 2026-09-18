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Parbhani News: एसटी आरक्षणासाठी धनगर समाजाचा एल्गार! परभणीत हजारोंचा मोर्चा, मागण्या मान्य करण्यासाठी सरकारला इशारा

Dhangar Community Holds Massive ST Reservation Rally: एसटी आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी, धनगर समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा; परभणीत हजारोंचा एल्गार मोर्चा
Dhangar ST Reservation Protest In Parbhani Thousands Join Elgar March As Community Demands Implementation Of ST Quota

Dhangar ST Reservation Protest In Parbhani Thousands Join Elgar March As Community Demands Implementation Of ST Quota

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी: अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी सकल धनगर समाजातर्फे गुरुवारी (ता. १७) येथे एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. परभणीसह आजूबाजूच्या जिल्ह्यांमधून आलेल्या हजारो समाजबांधवांनी मोर्चात सहभागी होत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले.

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