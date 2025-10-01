मराठवाडा

Dhangar Reservation : मुख्यमंत्री साहेब… माझे बलिदान वाया जाऊ देऊ नका!” आरक्षणाच्या लढ्यात ३८ वर्षीय शेतकऱ्यांने जीवन संपवले

Fulambri News : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी शेतकरी गोपीनाथ दांगोडे यांनी घेतलेली आत्महत्या समाजामध्ये संतापाची लाट उडवली आहे.
फुलंब्री : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी फुलंब्री तालुक्यातील खामगाव गोरक्ष येथील ३८ वर्षीय शेतकरी गोपीनाथ रघुनाथ दांगोडे यांनी मंगळवारी (ता.३०) मध्यरात्री गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सदरील घटना बुधवारी पहाटे उघडकीस आली. या हृदयद्रावक घटनेमुळे समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

