Dhangar Reservation : मुख्यमंत्री साहेब… माझे बलिदान वाया जाऊ देऊ नका!” आरक्षणाच्या लढ्यात ३८ वर्षीय शेतकऱ्यांने जीवन संपवले

नवनाथ इधाटे फुलंब्री : धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी फुलंब्री तालुक्यातील खामगाव गोरक्ष येथील ३८ वर्षीय शेतकरी गोपीनाथ रघुनाथ दांगोडे यांनी मंगळवारी (ता.३०) मध्यरात्री गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सदरील घटना बुधवारी पहाटे उघडकीस आली. या हृदयद्रावक घटनेमुळे समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..जालना येथे सुरू असलेल्या धनगर समाजाच्या आरक्षणाकडे सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने धनगर समाज बांधवांकडून आंदोलने केली जाऊ लागली आहे. त्याच धर्तीवर फुलंब्री तालुक्यातील खामगाव गोरक्ष येथील 38 वर्षीय तरुण शेतकरी गोपीनाथ रघुनाथ दांगोडे यांनी सुसाईड नोट मध्ये मुख्यमंत्री साहेब माझे बलिदान वाया जाऊ देऊ नका धनगर समाजाला एसटीत आरक्षण द्या असे लिहून मंगळवारी रात्री आपल्या शेतात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रात्रीपासून त्यांचा शोध घेतला जात होता. .परंतु बुधवारी पहाटे शेतात गेल्यानंतर सदरील घटना उघडकीस आली आहे. घटनेची माहिती मिळताच वडोद बाजार पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यांनी फुलंब्री येथील ग्रामीण रुग्णालयात शव विच्छेदनासाठी दाखल केले होते. संविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला आहे. शोकाकुल वातावरणात खामगाव गोरक्ष येथे दुपारी अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची वडोद बाजार पोलीस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे..पुणे : रस्ता रुंदीकरण कारवाईला रजपुत झोपडपट्टीवासीयांचा विरोध.धनगर समाज बांधवांकडून निषेधया आत्महत्येनंतर संतप्त धनगर समाजबांधवांनी छत्रपती संभाजीनगर–जळगाव महामार्गावर उतरून खामगाव फाट्यावर रास्ता रोको आंदोलन केले. घोषणाबाजी करत नागरिकांनी शासनाचा निषेध नोंदवला आणि तहसील व पोलीस प्रशासनाला निवेदन दिले.नाराज होऊन टोकाचा निर्णय मृत दांगोडे यांच्या पश्चात पत्नी व चार मुली असा परिवार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जालना येथे धनगर समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. मात्र सरकारकडून अद्याप ठोस भूमिका घेतली नसल्याने नाराज होऊन दांगोडे यांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे..कुटुंब व समाजात शोककळा एका बाजूला चार निष्पाप मुली व पत्नीचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला आरक्षणाच्या मागणीला नवी धार मिळाली आहे. स्थानिक प्रशासनाने घटनेची नोंद घेतली असून मृतकाच्या कुटुंबाला शासकीय मदतीची मागणी समाज बांधवांनी केली आहे.चिठ्ठीत काय लिहिले.?“मी गोपीनाथ रघुनाथ दांगोडे. धनगर समाजाला आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे मी माझे बलिदान देत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी, माझे बलिदान वाया जाऊ देऊ नका. धनगर समाजाला एसटीतून आरक्षण द्या.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.