Dharashiv News: ३६ हजार ‘लाडकीं’ची ई-केवायसी; चुकीच्या माहितीमुळे रखडलेली प्रक्रिया मार्चअखेर पूर्ण

धाराशिव: जिल्ह्यातील ३६ हजारांच्या जवळपास लाडक्या बहिणींनी अर्जातील तांत्रिक त्रुटी आणि चुकीच्या माहितीमुळे रखडलेली ई-केवायसी प्रक्रिया ३१ मार्चपूर्वी पूर्ण केली आहे. जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने लाडक्या बहिणींनी या योजनेसाठी अर्ज केले आहेत. मात र, ३६ हजारांपेक्षा अधिक अर्जांमध्ये ई- केवायसी करतेवेळी पर्याय निवडताना झालेल्या चुकीमुळे अशा महिलांची ई- केवायसी पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या बँक खात्यात योजनेचे पैसे जमा होण्यास अडथळा निर्माण झाला. .हक्काच्या आर्थिक मदतीपासून जिल्ह्यातील या लाडक्या बहिणी वंचित राहू नयेत, यासाठी ई- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनानेही मोहीम हाती घेतली होती. जिल्ह्यातील अशी यादी मंत्रालय स्तरावरून महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाल्यानंतर अंगणवाडी सेविकांमार्फत अशा ला़डक्या बहिणींशी संपर्क साधून, त्यांना कॉल करून ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याबाबत सांगण्यात आले होते.या महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी राज्य शासनाने विशेष दखल घेत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती..धाराशिव जिल्ह्यात ई-केवायसी प्रलंबित असलेल्या महिलांची संख्या ३६ हजारांच्या आसपास होती. प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांमुळे आणि मुदतवाढीचा लाभ घेत, जिल्ह्यातील संबंधित महिलांनी आपले ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. ग्रामसेवक, तेथील ग्रामपंचायतींच्या ऑपरेटरचीही यासाठी मदत घेण्यात आली..यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक आणि जिल्हा स्तरावरही मदत कक्षही सुरू करण्यात आला होता. योजनेच्या लाभापासून कोणीही महिला वंचित राहू नये, यासाठी स्थानिक प्रशासनाने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. जवळपास ९९ टक्के महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. काहींनी ई-केवायसीसाठी नकार दिला तर काहींनी योजनेच्या निकषातील वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे ई-केवायसी केली नसल्याचे सांगण्यात आले.."या योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यातील ९९ टक्के लाडक्या बहिणींची मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली आहे. काहींनी नकार दिला तर काहींनी वयोमर्यादा ओलांडल्यामुळे ई-केवायसी केली नाही."- किशोर गोरे, प्रभारी महिला व बालविकास अधिकारी.