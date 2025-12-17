Dharashiv Crime : धाराशिव जिल्ह्यात कोम्बिंग ऑपरेशन; तीन आरोपींना अटक, ११ तोळे सोन्यासह रोख रक्कम हस्तगत!

येरमाळा : बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग धुळे-सोलापूर रोडवर मागील काही दिवसांपासून दरोडेखोरांच्या टोळ्या सक्रिय होऊन मारहाण करत लुटत असल्याच्या तक्रारी गेवराई आणि बीड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने आरोपींना ताब्यात घेणे सुरु केले.सोमवार (ता.१५) यातील तीन आरोपींना धाराशिव जिल्ह्यातील खामकरवाडीत धाड टाकुन बेड्या ठोकल्या. महामार्ग दरोड्यातील चौदा लाखाचा,मुद्देमाल जप्त केला..गेल्या दोन वर्षापासून जिल्ह्यातील पारगाव ते येडशी टोल नाका अंतरात अनेक महामार्ग वाहन लुटीचे प्रकार दिवसाआड घडत असुनही जे धाराशिव जिल्हा पोलिसांनी करावी अशी कारवाई बीड जिल्हा पोलिसांनी केल्याने महामार्ग लुटीत पोलिसांचेच लागेबांधे असल्याचे स्थानिक प्रशासन,पदाधिकारी यांच्यातुन बोलले जात असल्याने पुन्हा एकादा महामार्ग लुटी बाबत धाराशिव जिल्हा पोलिस प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे..Latur Nanded Highway : लातूर-नांदेड महामार्गावर मध्यरात्री प्रवाशांना लोखंडी रॉडने मारहाण; लाखोंची लूट!.बीड पोलिस तपासातून चार गुन्हे उघडकीस आल्यानंतर आरोपींकडून ११ तोळे सोन्यासह १४ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांकडे हस्तगत केला. स्थानिक गुन्हे शाखे कडून सुरु असलेल्या'क्राईम कंट्रोल' ऑपरेशन राबविल्या मुळे बीड जिल्ह्यातील सामान्यांना दिलासा मिळत आहे.बीड तालुक्यात मागच्या काही दिवसांत महामार्गावर लुटीचे प्रकार वाढले होते. विशेष म्हणजे महिलांना मारहाण करून लुटण्यात आल्यानंतर याचा रोषही वाढला होता. गेवराई पोलिस ठाणे आणि ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने तपासाची चक्रे गतिमान केली..सोमवारी (ता.१५) दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास वाशी तालुक्यातील खामकरवाडी येथील एका वस्तीवर चार पथक, शंभर पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन तीन चार ड्रोनच्या नजरेत (चित्रीकरणात) केलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशन मध्ये राहुल अनिल काळे (वय १९), विकास अनिल काळे (वय २१), अनिल राम काळे (वय ४०; सर्व रा. खामकरवाडी, ता. वाशी, जि. धाराशिव) या आरोपींना अटक केली त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाली.यात धाराशिव जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडून येरमाळा पोलिसांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात बाहेर जिल्ह्याच्या पोलिसांनी केलेल्या करावाईचे केवळ औपचारिक साक्षीदार म्हणुन भूमिका बजावली..पोलिसांनी आरोपींची कसून चौकशी केल्यानंतर त्यांनी ११ तोळे सोने आणि रोख रक्कम असा १४ लाखांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. स्थानिक गुन्हे शाखेला चोरीला गेलेला माल परत मिळवण्यात मोठे यश मिळाले आहे. सदरची कारवाई बीड जिल्हा पोलिस अधिक्षक नवनीत काँवत,अपर पोलिस अधीक्षक सचिन पांडकर, पोलिस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, गेवराई पोलिस निरीक्षक किशोर पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक पवार,पोलिस उपनिरीक्षक श्रीराम खटावकर,पोलिस अंमलदार सोमनाथ गायकवाड, मनोज वाघ,अशोक दुबाले,राहुल शिंदे,बाळू सानप, अर्जुन यादव, अंकुश वरपे, विकी सुरवसे,मनोज परजणे,अशपाक सय्यद,नितीन वडमारे यांनी केली..Ahilyanagar Crime: 'अपहरण करणारी टोळी जेरबंद'; स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई, कोथरूड येथून आरोपी अटक...बाप-लेकावर कठोर कारवाई.महामार्गावरील लुट प्रकरणात स्थानिक गुन्हे शाखेने बाप-लेकाला जेरबंद केले असले तरी यापूर्वी ही टोळी अनेक गुन्हे केले होते अशी माहिती आहे.बीड पोलिसांच्या तपासातून चार गुन्हे उघडकीस आल्यानंतर आरोपींकडून ११ तोळे सोन्यासह १४ लाखांचा मुद्देमाल पोलिसांकडे हस्तगत केला. अनिल काळे हा कुख्यात आरोपी असून त्याच्यावर कठोर कारवाईसाठी पोलिस प्रयत्न करणार असल्याचे स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक शिवाजी बंटेवाड यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.