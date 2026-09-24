Dharashiv Drought : मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडणाऱ्या शेतकऱ्याला भाजप आमदाराची धक्काबुक्की? धाराशिवच्या व्हिडिओवरून दानवेंचा गंभीर आरोप

धाराशिव जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (२३ सप्टेंबर) धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. करजखेडा येथील कोरड्या पडलेल्या मसाई तलावाचीही त्यांनी पाहणी केली. .या दौऱ्यादरम्यान शेतकरी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपल्या समस्या मांडण्यासाठी पुढे येत असल्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. या व्हिडिओच्या आधारे ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर शेतकऱ्याला धक्काबुक्की करून बाजूला केल्याचा आरोप केला आहे..Ausа Drought Crisis : देवाभाऊ, शेतकऱ्यांसाठी देवदूत बना! दुष्काळात होरपळलेल्या शेतकऱ्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना टाहो.दानवे यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे या घटनेवरून राज्य सरकारवर निशाणा साधला. दुष्काळामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याला मदतीची गरज असताना त्याच्याशी धक्काबुक्की आणि दमदाटी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच, “काजू-बदाम छाप सरकारचे दे धक्का” असा टोला लगावत त्यांनी सरकारवर टीका केली..दरम्यान, राणा पाटील आणि अंबादास दानवे यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून विविध मुद्द्यांवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यामुळे धाराशिव दौऱ्यातील या व्हिडिओवरून पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे..FAQs१. धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसमोर कोणते संकट निर्माण झाले आहे?पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. २. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धाराशिवमध्ये कधी पाहणी केली?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी, २३ सप्टेंबर रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. ३. मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या तलावाची पाहणी केली?मुख्यमंत्र्यांनी करजखेडा येथील कोरड्या पडलेल्या मसाई तलावाची पाहणी केली. ४. शेतकऱ्याशी धक्काबुक्की केल्याचा आरोप कोणी केला?ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांनी भाजप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर हा आरोप केला आहे. ५. अंबादास दानवे यांनी काय टीका केली?दानवे यांनी दुष्काळामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्याशी धक्काबुक्की आणि दमदाटी केल्याचा दावा करत राज्य सरकारवर टीका केली. ६. हा वाद पुन्हा का चर्चेत आला आहे?धाराशिव दौऱ्यातील व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेत आल्यानंतर दानवे यांनी केलेल्या आरोपांमुळे राणा पाटील आणि दानवे यांच्यातील राजकीय संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.