मराठवाडा

Dharashiv Drought : मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यथा मांडणाऱ्या शेतकऱ्याला भाजप आमदाराची धक्काबुक्की? धाराशिवच्या व्हिडिओवरून दानवेंचा गंभीर आरोप

Rana Patil : धाराशिव जिल्ह्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ सप्टेंबर रोजी धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली.
Ambadas Danve Alleges Farmer Was Pushed Aside

Ambadas Danve Alleges Farmer Was Pushed Aside

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

धाराशिव जिल्ह्यात यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरीप हंगाम संकटात सापडला आहे. अनेक भागांत पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (२३ सप्टेंबर) धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी केली. करजखेडा येथील कोरड्या पडलेल्या मसाई तलावाचीही त्यांनी पाहणी केली.

Loading content, please wait...
Ambadas Danve
Drought
rana jagjitsinh
CM Devendra Fadnavis
Dharashiv news update
Marathi News Esakal
www.esakal.com