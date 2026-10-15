Farming Success Story : पावसाने खरीप वाया गेला, कोथिंबिरीने तारले! सादीक सय्यद यांना अडीच एकरांसाठी पाच लाखांची बोली

खामसवाडी (जि. धाराशिव): प्रयोग करीत राहीले तर यश मिळू शकते हे खामसवाडी (ता. कळंब) येथील सादीक सय्यद या तरुण शेतकऱ्याने दाखवून दिले आहे. त्यांनी आपल्या शेतातील काही भाग कोथिंबिरीसाठी राखीव ठेवला. आलटून पालटून पेरणी केली. सुरवातीला या पिकाने योग्य दराअभावी दगा दिला पण नंतरच्या पेरण्यांना त्यांना तारले. सध्याच्या अडीच एकरमधील कोथिंबिरीला व्यापाऱ्याने पाच लाखांची बोली केली आहे, असे सय्यद यांनी सांगितले..Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.पावसाअभीवी खरीप हंगाम वाया गेला. पाणीटंचाईमुळे रब्बीबाबतच्या आशाही धूसर आहेत. या पार्श्वभूमीवर काही शेतकरी कसरत करून पीक, बाग जगविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, पिकांत काही प्रयोग करीत आहेत. त्यात सादीक महमद हानिफ सय्यद या शेतकऱ्याचा प्रयोग पान पान I वरून ... दिलासादायक आहे. यंदा पावसाचा लहरीपणा लक्षात घेऊन त्यांनी इतर पिकासोबत कोथिंबिरीसाठी चार एकर शेती राखीव ठेवली. .आलटूनपालटून त्यांनी एक एकर व अडीच एकर क्षेत्रात पेरणी केली. प्रथम त्यांनी कास्ती गावरान बियाण्याची २० जूनला एक एकर क्षेत्रात पेरणी केली. दोन महिन्यांत त्यांना एक लाख चाळीस हजार रुपये मिळाले. त्यानंतर त्यांनी १२ जुलैला तीन एकर क्षेत्रात पेरणी केली मात्रा कमी दरामुळे त्यांना फारसे उत्पन्न मिळाले नाही. निराश न होता त्यांनी पुन्हा १५ ऑगस्टला एक एकरवर पेरणी केली. या पेरणीने त्यांना २ लाख ७१ हजार रुपये मिळवून दिले. १० सप्टेंबरला अडीच एकरवर पुन्हा पेरणी केली. ती चांगली बहरली. या कोथिंबिरीला व्यापाऱ्याने पाच लाखांची मागणी केली आहे. दोन दिवसांत पीक कापणी होणार आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...पाच महिन्यांत नऊ लाखजून ते ऑक्टोबर दरम्यानच्या काळात कोथिंबीर पिकाने नऊ लाख रुपये मिळवून दिल्याचे सादीक यांनी सांगितले. पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन कमी कालावधीत कोणते पीक घेता येईल याचा विचार करून बाजारपेठेचा अंदाज घेऊन असे प्रयोग करता येतील, असे सादीक सय्यद सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.