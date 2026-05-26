Dharashiv: शेतकऱ्याने घडवली तलाठ्याला अद्दल; वर्षभर संघर्ष केल्याने तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यावर गुन्हा

धाराशिव: कोपऱ्यात उभा असलेला तलाठ्याचा पंटर हळूच पुढे येतो आणि कानात काहीतरी कुजबुजतो. पैसे दिले तर काम होईल, नाहीतर चकरा माराव्या लागतील, हा अलिखित नियम महसूल दप्तरी नवा नाही. महसूल विभाग म्हणजे सामान्य शेतकरी,.कष्टकरी आणि जमिनीशी निगडित प्रत्येक नागरिकासाठी अत्यंत संवेदनशील यंत्रणा. ७/१२, फेरफार, वारसा, मोजणी, नोंदी दुरुस्ती अशा प्रत्येक कामासाठी सामान्य माणूस या दारात उभा असतो. पण, दुर्दैवाने अनेक ठिकाणी हीच यंत्रणा सामान्यांची अडवणूक, छळवणूक आणि आर्थिक पिळवणूक करते. या अन्यायाविरोधात आता शांत बसून चालणार नाही, तर छळवणूक होत असल्यास स्वतः पुढे येऊन या जुलमी व्यवस्थेविरोधात उभे राहण्याची गरज निर्माण झाली आहे..अस्वस्थ करणाऱ्या व्यवस्थेला कसा धडा शिकवायचा, याचे जिवंत उदाहरण लातूर जिल्ह्यातील शिरूर अनंतपाळ येथील तरुण शेतकरी राहुल संजय येंजने याने घालून दिले आहे. वडिलोपार्जित जमिनीच्या.नोंदीत कथित चुकीचा फेरफार झाल्याचा आरोप करत या तरुणाने वर्षभर संघर्ष केला. जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल मंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करून तब्बल १४ वेळा उपोषणे केली. तरीही न्याय मिळत नसल्याने अखेर त्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि थेट तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यासह अन्य एकावर गुन्हा नोंदवण्यास भाग पाडले..सामान्य नागरिकांचे हाल होत असल्याचे वास्तव पाहून 'सकाळ'ची 'कुठेय तलाठी?' ही विशेष वृत्तमालिका सुरू आहे. कार्यालयात तलाठी, अधिकारी नसणे, कामासाठी हेलपाटे मारायला लावणे, पंटरांकडून पैशांची मागणी, फेरफार प्रलंबित ठेवणे आणि कागदपत्रांसाठी मानसिक छळ करणे अशा तक्रारींची.यादी भलीमोठी आहे. 'सकाळ'ने या वृत्तमालिकेतून या बेबंदशाहीला वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न केला असून, यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे; मात्र, ही चळवळ अधिक तीव्र होण्यासाठी आता सामाजिक कार्यकर्ते आणि पीडित शेतकऱ्यांनी थेट पोलिस ठाणे व न्यायालयाचे कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची गरज आहे.