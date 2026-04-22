Dharashiv News: धाराशिव जिल्ह्यात पाऊस, गारपीट विजांचा कडकडाट, मेघगर्जना, वादळी वाऱ्यासह हजेरी

धाराशिव: विजांचा कडकडाट, मेघगर्जना आणि वादळी वाऱ्यासह जिल्ह्यातील विविध भागांत मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळनंतर अवकाळी पाऊस झाला. काही ठिकाणी गारपीटही झाली. रब्बी हंगामातील काही पिके, फळपिकांना या पावसाचा फटका बसला. तापमानाचा पारा वाढत असताना दुपारनंतर ढगाळ वातावरण तयार होऊन मराठवाड्याच्या काही भागांत गेल्या दोन दिवसांपासून अवकाळी पाऊस होत आहे. आज धाराशिव जिल्ह्यात पावसाने हजेरी लावली. .ढोकी व परिसरात गारपीटढोकी (ता. धाराशिव) व परिसरात सायंकाळी सहाच्या दरम्यान अचानक वादळी वाऱ्यास सुरवात झाली. त्यानंतर गारांसह अवकाळी पावसाला सुरवात झाली. सुमारे अर्धा तास गारपीट सुरू होती. ठिकठिकाणी गाराच गारा दिसत होत्या. वादळी पावसामुळे परिसरातील वीजपुरवठा खंडित झाला. गारपिटीने विश्रांती घेतल्यांतर पुन्हा विजांच्या कडकडाटासह साडेसहानंतर जोरदार पाऊस सुरू झाला. रात्री साडेआठपर्यंत अधूनमधून कधी जोरात, तर कधी हलका पाऊस सुरू होता.ढोकीचा मंगळवारी आठवडे बाजार होता. पावसामुळे या बाजारात विक्रेत्यांसह ग्राहकांची तारांबळ उडाली. येडशी (ता. धाराशिव) येथेही पाऊस झाला..तुळजापूर शहराला तडाखातुळजापूर शहरात सायंकाळी पाचपासून सुरू झालेल्या वादळी पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले. पावसामुळे रस्त्यांवर पाणी साचले. वाहतुकीवरही काहीसा परिणाम झाला. वादळी वाऱ्याचा आंबा बागांना फटका बसला. ग्रामीण भागातील अनेक घरांवरील पत्रे उडाले.भूममध्ये कडकडाटभूम शहरासह तालुक्यात रात्री आठच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह जोरदार पाऊस झाला. एकीकडे नागरिकांना उष्णतेपासून काहीसा दिलासा मिळाला तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या चिंता वाढल्या. सध्या रब्बीतील ज्वारीची काढणी अंतिम टप्प्यात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी ज्वारी काढून कडबा शेतातच ठेवला आहे. तो भिजल्याने नुकसान होण्याची भीती आहे..जेवळीत यात्रेवर परिणामजेवळी (ता. लोहारा) परिसरात दोन-तीन दिवसांपासून अधूनमधून हलका पाऊस होत आहे. मंगळवारी सायंकाळी मात्र मेघगर्जना, सोसाट्याच्या वाऱ्यासह सुमारे पाऊण तास जोरदार पाऊस झाला. येथे महात्मा बसवेश्वर यांच्या यात्रेचा मंगळवारी अंतिम दिवस होता. यात्रेसाठी मोठ्या प्रमाणावर भाविक दाखल झाले होते. अनेक दुकानेही थाटली आहेत. वादळी वाऱ्यामुळे भाविकांसह विक्रेत्यांची तारांबळ उडाली. अनेक विक्रेत्यांच्या दुकानांवरील तात्पुरते छत उडाल्याने मालाचे नुकसान झाले. अनेक भाविकांना मंदिर, शाळा, परिसरातींल घरांचा आश्रय घ्यावा लागला. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने अडचणीत भर पडली. यात्रेत आज कुस्ती स्पर्धा होती. कुस्तीप्रेमींची धावपळ उडाली. स्पर्धेसाठी उभारलेले तात्पुरते व्यासपीठ इतस्ततः झाले. फडात चिखल झाल्याने काही कुस्त्या रद्द कराव्या लागल्या..नांदेड जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी पाऊसनांदेड जिल्ह्यात सलग तिसऱ्या दिवशी, मंगळवारी पाऊस झाला. नांदेड शहरासह अर्धापूर, मुदखेड, नायगाव, कंधार, लोहा, हदगाव, भोकर आदी तालुक्यांतील अनेक भागांत अवकाळी पावसाने तडाखा दिला. काढणीच्या टप्प्यातील ज्वारी पिकाला या पावसाचा फटका बसत आहे. अनेकांनी हळद वाळायला टाकली आहे. पावसामुळे हळदीची प्रत खराब होण्याची भीती आहे. आंबा, केळी या पिकांनाही तडाखा बसत आहे. जिल्ह्यात पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून लवकरच अहवाल हाती येईल, अशी माहिती जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तकुमार कळसाईत यांनी दिली.