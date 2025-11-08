Dharashiv Elections : धाराशिव जिल्ह्यामध्ये महायुतीत फुट स्थानिक स्वराज संस्था स्वबळावर लढण्याचे माजी आरोग्य मंत्री सावंत यांचे संकेत!

धनंजय शेटेभूम : जो महाराष्ट्रातील सत्ता उलटून टाकतो ? उलटू शकतो ? असा सहकारी तुमचा असताना २०२४ मध्ये महाराष्ट्रातील २८८ पैकी आपल्या मतदारसंघात दोन हजार कोटीचा निधी आणलेला असताना हे जनतेपर्यंत पोहोचू का शकलो नाही .असे प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार तानाजी सावंत यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकी संदर्भात संवाद बैठकीत बोलताना केले आहे . यावेळी दत्तांआणा साळुंके ,संजय गाढवे ,संयोगिता गाढवे ,अण्णासाहेब देशमुख ,बाळासाहेब पाटील ,बालाजी गुंजाळ,विशाल ढगे ,युवराज हुंबे ,विशाल ढगे ,अर्चना दराडे ,प्रवीण देशमुख ,निलेश चव्हाण ,ज्ञानेश्वर गीते ,रामकिसन गव्हाणे ,यांच्या सहपदाधिकारी उपस्थित होते ..सावंत पुढे बोलताना म्हणाले तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायत यांना निधी दिला . दोन हजार कोटीचा निधी मंत्री असताना मतदारसंघांमध्ये मंत्रालयातून ताकद वापरून आणला .मी कमी मतांनी निवडून आलो मी नाराज होतो .ज्यांनी गद्दारी केली मी त्यांच्यावर नाराज होतो शिवसैनिकावर नाराज नाही .आपल्याच लोकांनी गद्दारी केली जे विरोधक होते त्यांना पक्षात तुम्हीच घेतलं त्यांना निधी दिला त्याच लोकांनी गद्दारी केली .शिवजल क्रांतीमुळे तालुक्यातील नदी नाला खोलीकरण केले .त्यामुळे महापुरामुळे या भागात कोणती जीवित हानी झाली नाही .मी मोठ्या नेत्याला अंगावर घेतो चेऱ्यामेर्याला ओळखत नाही .निवडणूक झाल्यावर (माजी आमदाराचे नाव न घेता ) पक्षात घेतले अगोदर का घेतले नाही ..‘सिंधू-रत्न समृद्ध’ योजनेमध्ये भ्रष्टाचार.आता घेतले म्हणतात युती करा हे होणार नाही .विरोधकांना तुम्ही युतीमध्ये घेता सगळ्यांच्या डोक्यावर बसवत आहे आम्ही हे होऊ देणार नाही .मी वर्षभर आलो नाही सावंत आता येत नाही असे वाटले यांना एक वेळ तुम्हाला घरी बसवल्याशिवाय तानाजी सावंत गप्प बसणार नाही .शेतकरी संकटात असताना मी स्वतः मतदारसंघात येऊन सर्वांना कीट साहित्य वाटप केले सहा कोटी रुपयांची मदत केली .जे आमदार खासदार येत आहेत त्यांनी फक्त व्हिडिओ शूटिंग काढून लोकांना वाचवले .एवढंच केलं .मी माझ्या नेत्याला सांगून रेस्क्यू केले हेलिकॉप्टर बोलावून लोकांचे जीव वाचवले .विरोधकांनी पाच रुपयाची तरी मदत केली का याचे मूल्यमापन झाले पाहिजे .राष्ट्रवादी पक्षाचा असा आहे सत्य शिवाय राहू शकत नाही .दोन्ही राष्ट्रवादी एकच आहे वेगवेगळ्या नाहीत .असे सावंत म्हणाले ..यावेळी तालुक्यातील व शहरातील पदाधिकारी उपस्थित होते .आत्तापर्यंत पदाधिकारी सांगत होते त्याप्रमाणे जिल्हा परिषद पंचायत समिती साठी उमेदवारी दिली .परंतु परंडा मतदारसंघातील १३ गट २६ गणामध्ये सर सर्व्हे करणारी टीम नेमली आहे .जिल्हाप्रमुखामार्फत गट आणि गणामध्ये इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांचा दोन वेळेस वेगवेगळ्या टीम कडून सर्वे करून दोन्ही सर्व्हे चा निकाल काढून उमेदवारी देणार असल्याचे सावंत म्हणाले भूम शहरात केलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या विकासाचा उल्लेख करत .या विकास कामांच्या बळावर जनता नक्कीच आगामी निवडणुकीत शिवसेनेला विजयी करेल असा आत्मविश्वास सावंत यांनी व्यक्त केला .Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेची शिवसेना कोल्हापुरात स्वबळावर लढणार का? कार्यकर्त्या बैठकीत काय झाला निर्णय.संजय गाढवे ज्या चिन्हावर निवडणूक लढवणार आहेत तो निर्णय त्यांनी घ्यायचा मी त्यांच्या निर्णयाच्या मागे ठामपणे उभा आहे .गाढवे जो निर्णय घेतील मी त्यांच्यासोबत त्यांच्या पाठीमागे उभा राहणार आहे .सर्वच्या सर्व नगरपरिषद च्या जागा आपल्याच निवडून आणा मी तुमच्यासोबत आहे असे सावंत म्हणाले. धाराशिव जिल्ह्यात महायुतीमध्ये फुट स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीसाठी स्वबळावर निवडणूक लढण्याचे संकेत भूम येथील स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुकीच्या बैठकीदरम्यान बोलताना दिले आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.