मराठवाडा

Dharashiv Municipal Result: धाराशिव नगरपरिषद निवडणुकीत डॉ. प्रतापसिंह पाटील ठरले ‘गेम चेंजर’; खासदार ओमप्रकाशराजेंमुळे नेमकं काय घडलं..

Dr Pratapsingh Patil Emerges as game changer : धाराशिव नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विजय; डॉ. प्रतापसिंह पाटील ठरले 'गेम चेंजर'
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-दीपक बारकुल.

येरमाळा: धाराशिव नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) उमेदवारांनी घवघवीत यश संपादन करत राजकीय समीकरणे बदलून टाकली आहेत. या यशानंतर पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी मतदारांसह सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत.

