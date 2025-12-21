Dharashiv Municipal Result: धाराशिव नगरपरिषद निवडणुकीत डॉ. प्रतापसिंह पाटील ठरले ‘गेम चेंजर’; खासदार ओमप्रकाशराजेंमुळे नेमकं काय घडलं..

-दीपक बारकुल.येरमाळा: धाराशिव नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (शरदचंद्र पवार गट) उमेदवारांनी घवघवीत यश संपादन करत राजकीय समीकरणे बदलून टाकली आहेत. या यशानंतर पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी मतदारांसह सर्व कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...राज्य सरकारचा माेठा निर्णयनगरपालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडीत जागा वाटपाच्या प्रक्रियेत खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी मनमानी केल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या तत्कालीन जिल्हाध्यक्ष संजय दुधागावकर राजीनामा दिला होता. त्यानंतर नव्याने निवड झालेल्या जिल्हाध्यक्ष डॉ.प्रतापसिंह पाटील महाविकास आघाडीत अपेक्षित महत्त्व न मिळाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार पक्षाने नगराध्यक्ष पदासह सर्वच प्रभागांमध्ये नगरसेवकांचे उमेदवार उभे केले. या निवडणुकीत राष्ट्रवादी गटाने आठ जागांवर विजय मिळवला असून नगराध्यक्ष पदावरही यश संपादन केले आहे..विशेष म्हणजे पक्षाचे उमेदवार परवीन खलिफा कुरेशी यांनी भाजप, राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेना गट अशा चौरंगी लढतीत भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारासोबत थेट लढत दिली. या लढतीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाच्या संगिता सोमनाथ गुरव या विजयी मानल्या जात असताना त्यांना तिसऱ्या क्रमांकावर समाधान मानावे लागले.राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते व तज्ज्ञांच्या मते, कधीकाळी राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला असलेल्या धाराशिवमध्ये पक्षाला अपेक्षित महत्त्व न दिल्याचा फटका महाविकास आघाडीला बसला.तर दुसरीकडे डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी स्वबळावर निवडणूक लढवत संघटनात्मक ताकद दाखवून दिल्याने ते या निवडणुकीतील ‘गेम चेंजर’ ठरल्याचे बोलले जात असुन धाराशिव नगर पालिकेवर भाजपाला मिळालेले यशा म्हणजे केवळ खासदार ओमप्रकाश राजेंनिंबाळ करांचा अतिआत्मविस्वास नडल्यानेच धाराशिव नगरपालिका पराभव माथी आला..धाराशिव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने दमदार कामगिरी करत एकूण आठ नगरसेवक विजयी केले आहेत. या निकालामुळे धाराशिव शहरातील जनतेने पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षावर आपला ठाम विश्वास व्यक्त केल्याचे स्पष्ट झाले आहे..या निवडणुकीत पक्षाचे विजयी उमेदवार पुढीलप्रमाणे आहेत —प्रभाग क्रमांक १ ब : निसाबी मसुद कुरेशीप्रभाग क्रमांक ९ अ : रूपाली सुनील आंबेकरप्रभाग क्रमांक १४ अ व ब: अर्चना विशाल शिंगाडे व आयाज उर्फ बबलू शेखप्रभाग क्रमांक १६ अ व ब: शकुंतला अशोक देवकते व खालील गफूर कुरेशीप्रभाग क्रमांक १७ व १८ अ व ब : इस्माईल बाबासाहेब शेख व काझी शमीम बेगमतसेच या निवडणुकीत खलिफा कुरेशी यांनी अत्यंत प्रभावी व लढाऊ प्रचार करत १८ हजारांपेक्षा अधिक मते मिळवले. त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल सर्व स्तरांतून त्यांचे विशेष अभिनंदन करण्यात होत आहे..या निवडणूक निकालामुळे आगामी काळात धाराशिव शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष अधिक जोमाने कार्य करेल, असा विश्वासही डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.या निवडणुकीत तुळजापूरचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील आणि भाजपाला देखील यश मिळाले असून धाराशिवच्या राजकारणात नव्या घडामोडींना सुरुवात झाल्याचे असुन राणा पाटलांना कलमळाच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा आत्मविश्वास मिळाल्याचे मतदारातून बोलले जात आहे..यामुळे दिला राजीनामानगरपालिका निवडणुकीत कळंब,नळदुर्ग साठी नगराध्यक्ष तर धाराशिव नगर पालिकेसाठी दहा नगरसेवक,उपनगराध्यक्ष जागेची मागणी होती महाविकास आघाडीतून खासदार ओमप्रकाश निंबाळकर यांनी जागा देण्यास टाळाटाळ केली. ही बाब आम्ही पक्षश्रेष्टी सोबत बोलुनही पक्षाने ही टाळ टाळ केली पक्ष पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकत नसेल तर कार्यकर्त्यांना कसा न्याय मिळेल म्हणुन मी व पक्षाचे कायम निमंत्रक संजय निंबाळकर यांनी राजीनामा दिला.संजय दुधगावकर, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट ) माजी जिल्हाध्यक्ष..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.महाविकास आघाडी धर्माचा सन्मान करु.राज्यातील महाविकास आघाडीतील सर्व मित्र पक्षांनी येणाऱ्या जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुकीत संभाव्य विजयी उमेदवारांच्या अभ्यासातून निसंकोच पणे सर्व घटक पक्षांचे म्हणणे ऐकून जागा वाटप मान्य केले तर महाविकास आघाडीतून लढू,धाराशिव नगर पालिका निवडणुकीत नगरसेवाकांचे थोड्याफार फरकाने पराभव झाला यांचे आत्मपरीक्षण करुन येणाऱ्या निवडणुकीत ध्येय धोरणे ठरवली जातील.डॉ.प्रतापसिंह पाटील, राष्ट्रवादी(शरद पवार गट) जिल्हा अध्यक्ष धाराशिव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.