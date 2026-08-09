Dharashiv Tremors: धाराशिव जिल्ह्यात आवाजाचे गूढ! कुठे जमीन हादरली तर कुठे स्फोटासारखे आवाज, पण भूकंपाची नोंद नाही

धाराशिव: जिल्ह्याच्या काही भागांत शनिवारी (ता. आठ) सकाळी १० वाजून २१ मिनिटांनी भूगर्भातून मोठा आणि गूढ आवाज आल्याने नागरिकांमध्ये घबराट पसरली. अचानक झालेल्या आवाजामुळे तुळजापूर आणि लोहारा तालुक्यांतील अनेक गावांमधील घरांच्या खिडक्यांची तावदाने मोठ्या प्रमाणावर थरथरली. काही सेकंद जमीन हादरल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. मात्र, भूकंप झाल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद झालेली नाही, असे लोहाराचे तहसीलदार रणजितसिंह कोळेकर यांनी सांगितले..दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यात अशा प्रकारचे गूढ आवाज होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या दहा वर्षांपासून काही कालावधीनंतर असे आवाज होत आहेत. मात्र, हे आवाज नेमके कशाचे आहेत आणि त्यामागील भूगर्भीय कारणे काय आहेत, याचे गूढ अद्याप उकललेले नाही. दरवेळी असा आवाज झाला की काही सेकंद हादरे बसतात.प्रशासनाकडून भूकंप नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही केले जाते. सतत होणाऱ्या या आवाजाचे गूढ उकलण्यासाठी भूगर्भातील या हालचालींचा अभ्यास करून आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि भूशास्त्रज्ञांनी यामागील गूढ स्पष्ट करावे, अशी मागणी केली जात आहे..Tukaram Mundhe: ‘आयएएस’ झाल्यानंतर ठरवलेलं ध्येय ओळख देतं; अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भावना.इटकळसह परिसरात थरथरइटकळ (बातमीदार) : इटकळ आणि परिसरात सकाळी १०:२१च्या सुमारास मोठ्या स्फोटासारखा गूढ आवाज काही सेकंद आला. यामुळे घरांवरील पत्रे, खिडक्या, घरातील भांडी काही सेकंद थरथरल्याचे नागरिकांनी सांगितले. अवाजामुळे अनेक ठिकाणी लोक घाबरून घरातून बाहेर पडले होते.तुळजापुरात शेतकऱ्यांना जाणवला आवाजतुळजापूर (बातमीदार) : येथे सकाळी दहाच्या सुमारास मोठा गूढ आवाज झाला. तालुक्यातील बहुतांशी भागांत गूढ आवाज झाल्याची माहिती आहे. तुळजाभवानी मंदिरात आवाजाची जाणीव अनेकांना झाली..अनेक ठिकाणी शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा गूढ आवाज झाल्याचे जाणवले. तालुक्यातील सिंदफळ, मंगरूळ, सरडेवाडी, नळदुर्ग, अणदूर या भागांतही गूढ आवाज झालेला आहे. आवाज नेमका कशाने झाला हे कळू शकलेले नाही मात्र भूगर्भातील हालचालींमुळे आवाज झाल्याचा अंदाज आहे. तालुक्यात आतापर्यंत झालेल्या भूगर्भातील आवाजाचा आज (ता. आठ) सर्वांत मोठा आवाज होता, असे नागरिकांनी सांगितले.जेवळीमध्ये जमीन हादरलीजेवळी (बातमीदार): जेवळीसह परिसरातील गावांमध्ये सकाळी १० वाजून २२ मिनिटांच्या सुमारास भूगर्भातून अचानक मोठा गूढ आवाज होऊन काही सेकंद जमीन हादरली. या धक्क्यामुळे घरांवरील छत व खिडक्यांची तावदाने थरथरली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण पसरले होते..Pune : पबवर पहाटे ३ वाजता पोलिसांची धाड, सुरू होता धक्कादायक प्रकार; ८० ते १०० तरुण तरुणी ताब्यात.१९९३ च्या भूकंपानतर या भूकंपप्रवण परिसरात अधूनमधून भूकंपाचे सौम्य हादरे व भूगर्भातून गूढ आवाज येत आहेत. मात्र, शनिवारी (ता. आठ) सकाळी १० वाजून २२ मिनिटांच्या सुमारास झालेला आवाज काही प्रमाणात मोठा होता. या आवाजासोबतच जमीन सौम्य प्रमाणात हादरली. सकाळची वेळ असल्याने बहुतांश नागरिक घरांमध्येच होते. अचानक मोठा आवाज व काही सेकंद जमीन हादरल्याने भूकंप झाल्याच्या भीतीने नागरिकांनी तातडीने घराबाहेर धाव घेतली. हा आवाज जेवळीसह परिसरातील कासारआष्टा, भोसगा, दस्तापूर, विलासपूर पांढरी, फनेपूर, वडगाव, वाडीवडगाव, हिप्परगा सय्यद, धानोरी आणि करवंजी या लगतच्या विविध गावांमध्येही तीव्रतेने जाणवल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. .घटनेनंतर नागरिकांनी लागलीच आपापल्या नातेवाइकांना व मित्रांना फोन करून एकमेकांकडील परिस्थितीची विचारपूस केली. १९९३ मधील भूकंपात या भागात मोठी जीवित व वित्तहानी झाली होती. हा परिसर भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याने अधूनमधून होणाऱ्या अशा गूढ आवाजांमुळे आणि धक्क्यांमुळे परिसरातील नागरिकांच्या मनात सतत भीतीची टांगती तलवार असते. आजच्या घटनेमुळे पुन्हा एकदा त्या जुन्या आठवणी ताज्या होऊन नागरिकांचे मन सैरभैर झाल्याचे चित्र दिसून आले."भूकंप झाल्याची कोणतीही अधिकृत नोंद झालेली नाही. मात्र, तालुका परिसरात गूढ आवाज झाल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. खबरदारी म्हणून सतर्क राहावे."-रणजितसिंह कोळेकर,तहसीलदार, लोहारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.