Dharashiv News: पेट्रोल-डिझेल पुरवठा सध्या तरी ‘ओके’; कुठेही रांगा नाहीत, ‘त्या’ खातेदारांनाही उधारीवर इंधन

धाराशिव: जिल्हाभरातील पेट्रोल पंपचालकांना आता तेल कंपन्यांकडून रोख रक्कम भरून इंधन साठा मागवावा लागत असला, तरी जिल्ह्यात इंधन पुरवठा पूर्णपणे सुरळीत आहे. शहरातील प्रमुख पेट्रोल पंपांवर गुरुवारी (ता. २६) कोठेही रांगा दिसून आल्या नाहीत. विशेष म्हणजे, पंपचालकांना स्वतः रोखीने व्यवहार करावा लागत असला, तरी त्यांनी आपल्या नियमित उधारीवरील ग्राहकांना (शासकीय कार्यालये, रुग्णालये) उधारीवर इंधन देणे सुरूच ठेवल्याचे चित्र आहे..पंपचालकांचा आरटीजीएसद्वारे व्यवहारतेल कंपन्यांनी पेट्रोल पंपचालकांना दिली जाणारी क्रेडिट (उधारी) सुविधा बंद केली आहे. त्यामुळे आता 'आधी पैसे भरा आणि मगच गाडी बोलवा' अशी स्थिती आहे. या नवीन नियमामुळे सुरवातीला काहीसा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, धाराशिवमधील बहुतांश पंपचालक आरटीजीएसद्वारे पैसे भरून साठा उपलब्ध करून घेत आहेत. जिल्ह्यातील १४९ पेट्रोल पंपांवर सध्या इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे..खातेदारांची उधारी सुरूचशहरातील मेसर्स सूर्यकांत ॲण्ड कंपनी आणि राम-कृष्ण पेट्रोल पंप यासारख्या प्रमुख केंद्रांवर गुरुवारी इंधन साठा मुबलक प्रमाणात होता. पंप व्यवस्थापक जीवन गोडगे आणि उमेश चोंदे यांनी माहिती दिली की, कंपन्यांकडून रोखीने साठा आणावा लागत असला तरी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, रुग्णालये आणि खासगी कंत्राटदार अशा नियमित खातेदारांना पूर्वीप्रमाणेच उधारीवर इंधन पुरविले जात आहे. त्यामुळे व्यवहारात कोणताही अडथळा आलेला नाही..अफवांकडे दुर्लक्ष कराइंधन टंचाई किंवा लॉकडाउनसारख्या अफवा सोशल मीडियावर पसरत असल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. मात्र, प्रशासनाने हे दावे फेटाळून लावले आहेत..दृष्टिक्षेपातपुरवठा सुरळीतजिल्ह्यातील १४९ पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध.रांगा नाहीतशहरातील पंपांवर गर्दी नसल्याने जनजीवन सामान्य.नियमित व्यवहारशासकीय गाड्या आणि रुग्णवाहिकांना उधारीवर इंधन मिळणे सुरूच.प्रशासकीय हमीइंधन टंचाईच्या चर्चा केवळ अफवा असल्याचे स्पष्ट.."कंपन्यांकडून जिल्ह्यात सर्वत्र व्यवस्थित इंधन पुरवठा होत आहे. कुठेही वाहनचालकांच्या रांगा नाहीत. केवळ कंपन्यांनी रोख रक्कम भरणे बंधनकारक केले आहे. ज्याची पूर्तता पंपचालक करीत आहेत. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये."— स्वाती शेंडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, धाराशिव.