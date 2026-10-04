‘हॅलो’ म्हणताच सावध व्हा! सायबर ठगांचा सापळा; धाराशिव पोलिसांकडून ऑक्टोबर ‘सायबर जनजागृती मास’

कळंब : मोबाईलवर येणारा अनोळखी फोन, व्हाट्सअँप वरील व्हिडिओ कॉल, सोशल मीडियावरील Friend Request किंवा आमिष दाखवणारी लिंक.. क्षणभराच्या निष्काळजीपणामुळे खात्यातील पैसे गायब होऊ शकतात.सायबर गुन्ह्यांचे वाढते धोके लक्षात घेऊन धाराशिव जिल्हा पोलीस दलातर्फे ऑक्टोबर २०२६ हा ‘सायबर जनजागृती मास’ म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. नागरिकांनी ऑनलाइन जगात विश्वास ठेवण्यापेक्षा सतर्क राहण्याची गरज आहे, असे आवाहन पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांनी केले आहे..‘पोलीस बोलतोय’, ‘CBIची कारवाई होणार’‘RBIकडून खाते बंद होणार’..अशा धमक्या देत फोन करणाऱ्यांपासून सावध राहा, असा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. पोलीस, CBI, RBI किंवा बँक अधिकारी असल्याचे भासवून वैयक्तिक माहिती, OTP किंवा बँक खात्याची माहिती मागणारे फोन हे फसवणुकीचे प्रमुख प्रकार आहेत. OTP, UPI PIN, ATM PIN, CVV किंवा पासवर्ड कोणालाही देऊ नये, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..एका क्लिकने खाते रिकामे होऊ शकते!अनोळखी लिंक, APK फाइल, QR कोड किंवा संशयास्पद WhatsApp-Instagram व्हिडिओ कॉलला प्रतिसाद देणे टाळावे. मोबाईलचा रिमोट ॲक्सेस मिळवून देणारे अनोळखी ॲप इन्स्टॉल करू नयेत. घरबसल्या नोकरी, कमी वेळेत मोठा नफा, ऑनलाइन ट्रेडिंगमधून झटपट पैसा अशा आमिषांना भुलू नये. गुंतवणुकीपूर्वी संबंधित संस्था अधिकृत आहे की नाही, याची खात्री करावी..फेक प्रोफाइलपासून सेक्सटॉर्शनपर्यंत सावधान!सायबर स्टॉकिंग, फेक प्रोफाइल, अश्लील संदेश, ब्लॅकमेल किंवा सेक्सटॉर्शनच्या प्रकारांना नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये. अशा प्रकरणात तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा. अनोळखी Friend Request स्वीकारू नये आणि सोशल मीडिया अकाउंटची Privacy Settings योग्य पद्धतीने ठेवावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे..फसवणूक झाली? वेळ घालवू नका!ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार नोंदवावी. अधिकृत सायबर क्राईम पोर्टलवरही तक्रार दाखल करावी. तक्रार करताना Transaction ID/UTR क्रमांक, फसवणुकीची रक्कम, व्यवहाराची तारीख-वेळ आणि संबंधित स्क्रीनशॉट जतन करून ठेवावेत. फसवणुकीनंतरचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असल्याने तक्रारीस विलंब करू नये.ऑनलाइन जगात एक चूक म्हणजे मोठे आर्थिक नुकसान; त्यामुळे घाबरू नका, गाफील राहू नका आणि संशयास्पद व्यवहाराची माहिती तात्काळ पोलिसांना द्या,’ असे आवाहन पोलीस अधीक्षक रितु खोखर यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.