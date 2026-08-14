Dharashiv Drug Raid: धाराशिवमध्ये गांजा-चरस विक्रीवर पोलिसांचा छापा; २२ तोळे सोने, रोकडसह ७० लाखांचा मुद्देमाल जप्त

-अमर शेखकसबे तडवळे : अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या पथकाने धाराशिव तालुक्यातील ढोकी येथील तेरणानगर परिसरात मोठी कारवाई करत अवैधरीत्या गांजा आणि चरस विक्री करणाऱ्याविरोधात धडक मोहीम राबवली. या कारवाईत अंमली पदार्थांसह तब्बल २२ तोळे सोने आणि रोख रकमेसह एकूण ६९ लाख ९९ हजार ९९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ज्या घरात ही कारवाई झाली, तिथे अंमली पदार्थांच्या विक्रीसोबतच बेकायदेशीर जुगार क्लबही चालवला जात असल्याचे उघडकीस आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला ढोकी येथील तेरणानगर भागात एका घरात मोठ्या प्रमाणावर गांजा व चरसचा साठा ठेवून त्याची विक्री केली जात असल्याची अत्यंत गोपनीय माहिती मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पथकाने १३ ऑगस्ट रोजी साडेसातच्या सुमारास नियोजित आखणी करून संशयिताच्या घरावर अचानक छापा टाकला..पोलीस पथकाने संशयिताच्या घराची कसून झडती घेतली असता, घरात ठेवलेल्या गोण्यांमध्ये ३५८ ग्रॅम गांजा आणि १३१ ग्रॅम चरस आढळून आले. यानंतर पथकाने संशयिताची अंगझडती घेतली असता त्यांच्याकडे २२ तोळे सोन्याचे दागिने आणि मोठी रोख रक्कम हस्तगत झाली. अंमली पदार्थ, सोने आणि रोख रक्कम मिळून पोलिसांनी एकूण ६९,९९,९९० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला..छुप्या पद्धतीने सुरू असलेल्या या व्यवसायाचा शोध घेत असताना पोलिसांना आणखी एक धक्कादायक बाब निदर्शनास आली. संशयिताच्या घराच्या दुसऱ्या मजल्यावरील स्लॅबवर सर्रास पत्त्यांचा क्लब चालवला जात होता. पोलीस पथकाला तेथे जुगार खेळण्याचे साहित्यही मोठ्या प्रमाणावर आढळून आले असून, याप्रकरणी अधिक माहिती गोळा केली जात आहे..याप्रकरणी ढोकी पोलीस ठाण्यात अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यान्वये (NDPS Act) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गांजा आणि चरस ढोकीसारख्या ग्रामीण भागात आला कुठून, तो कोणाला विक्री केला जाणार होता आणि यामध्ये इतर कोणत्या मोठ्या टोळीचा हात आहे का, या दिशेने अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स सध्या सखोल तपास करत आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.सदर धडक कारवाई पोलीस महासंचालक ज्योतिप्रिया सिंह, पोलीस उपमहानिरीक्षक प्रवीण पाटील आणि पोलीस अधीक्षक अजित टिके यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली पार पडली. या कारवाईत टास्क फोर्स आणि स्थानिक पोलीस पथकातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. पोलिसांच्या या धडक कारवाईमुळे धाराशिव जिल्ह्यामध्ये अवैध धंदे करणाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.