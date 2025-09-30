Dharashiv Teacher: शिक्षकं देणार पूरग्रस्तासाठी एक कोटी; धाराशिव शिक्षक संघटना समन्व्य समितीचा निर्णय, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव

दीपक बारकुलयेरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक एक कोटी देणार असुन धाराशिव शिक्षक संघटना समन्व्य समितीच्या बैठकी हा निर्णय झाला, समितीच्या सर्व पदाधिकारी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला आहे..सर्व शिक्षक संघटना समन्वय समितीची बैठक प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांच्या दालनात संपन्न झाली. यामध्ये कोरोना काळात शिक्षकांनी जमवलेले जवळपास एक कोटीची रक्कम धाराशिव जिल्ह्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी देण्याचे एकमताने ठरले..कोरोना काळात सर्व शिक्षकांनी आपला एक दिवसाचा पगार धाराशिव जिल्ह्याच्या कोविड खात्यामध्ये जमा केला होता पण तो निधी खर्च न झाल्यामुळे सर्व शिक्षक संघटनाच्या प्रतिनिधींनी सदर निधीतून तुळजापूर येथे भाविकांसाठी शिक्षक भवन उभारण्याबाबत निर्णय घेतला होता पण त्याबाबत ही शिक्षक संघटनेची ती मागणी पूर्ण झाली नाही..सध्या धाराशिव जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे अनेक शेतकऱ्यांची पिके पुरामध्ये वाहून गेली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांचे संसार उघड्यावर पडले आहेत करोडो रुपयांची वित्तहानी शेतकऱ्यांची झाल्यामुळे सर्व शिक्षक संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन शिक्षक भवनासाठी ठरलेला निधी न वापरता धाराशिव जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना सदर निधी देण्याविषयी एकमत करून तसा प्रस्ताव शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे देण्यात आला..Teachers Rights: शिक्षकांचे फक्त सन्मानाने पोट कसे भरेल? शिक्षकांना फक्त सन्मान मिळणे पुरेसे आहे का?.सदर बैठकीस अखिल शिक्षक संघाचे राज्य उपाध्यक्ष लालासाहेब मगर,जिल्हाध्यक्ष बशीर तांबोळी शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे,जिल्हाध्यक्ष संतोष देशपांडे, शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष बिभीषण पाटील,शिक्षक समितीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य कल्याण वेताळे , जिल्हाध्यक्ष रमेश बारस्कर पुरोगामीचे शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष अभय यादव,एकल संघटनेचे राज्य कोषाध्यक्ष पवन सूर्यवंशी,अपंग शिक्षक संघटनेचे कदम, मागासवर्गीय शिक्षक संघाचे संघटनेचे अध्यक्ष चंदन लांडगे,कास्ट्राईब संघटनेचे अध्यक्ष बापु शिंदे,सहकार संघटनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब घेवारे उर्दू शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष तय्यब अली शहा, महाराष्ट्र शिक्षक संघटनेचे विकास मुळे तसेच इतर संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.