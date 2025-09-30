मराठवाडा

Dharashiv Teacher: शिक्षकं देणार पूरग्रस्तासाठी एक कोटी; धाराशिव शिक्षक संघटना समन्व्य समितीचा निर्णय, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव

Dharashiv teachers donate one crore rupees for flood relief: धाराशिव जिल्ह्यातील शिक्षक संघटना समन्वय समितीने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एक कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. कोरोना काळातील न वापरलेला निधी आता थेट शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांसाठी जिल्हा परिषदेचे शिक्षक एक कोटी देणार असुन धाराशिव शिक्षक संघटना समन्व्य समितीच्या बैठकी हा निर्णय झाला, समितीच्या सर्व पदाधिकारी यांनी याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिला आहे.

