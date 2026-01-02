Dharashiv News : धाराशिव जिल्ह्यात विकासाची पवनचक्की फिरतेय; पण शेतकरी व बेरोजगारांचे प्रश्न अनुत्तरितच!

येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यांमध्ये पवनचक्की विद्युत प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात उभारले जात असून नवीकरणीय ऊर्जेच्या माध्यमातून राज्याच्या वीज निर्मितीत मोलाची भर पडत आहे.पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीमुळे हा प्रकल्प विकासाचे प्रतीक मानला जात असला तरी,प्रत्यक्षात स्थानिक सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार मिळणार का आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात योग्य मोबदला मिळाला का,जमिनी करार होऊनही शेतकऱ्यांच्या अतिरिक्त मावेज्यासाठी विरोध, प्रकल्प कंत्राटदारांना खंडणी बहाद्दारांचा त्रास असे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले असुन स्थानिक लोकप्रतिनिधिंनी या प्रकल्पातून शेतकरी,सुशिक्षित बेकरांना दिशा देण्याची सोबतच शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी वाशी सारखी होणारी आंदोलने यासह कडकनाथवाडी प्रकल्पाच्या वाहने जाळून आठ कोटी चे नुकसान प्रकल्पाला सुरक्षितता देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..जिल्हातील सर्व तालुक्यात पवनचक्की विद्युत पकल्प उभारले जात असुन स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराची संधी मिळु शकतात.जिल्ह्यात सुशिक्षित बेकारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.पवनचक्की प्रकल्प उभारणीनंतर त्याच्या संचालन,देखभाल व दुरुस्ती कामांसाठी (ऑपरेशन अँड मेंटेनन्स) कायमस्वरूपी मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. पवनचक्की तंत्रज्ञ,इलेक्ट्रिकल व मेकॅनिकल सहाय्यक,साइट सुपरवायझर,डेटा ऑपरेटर,सुरक्षा रक्षक अशा विविध पदांवर नोकऱ्या उपलब्ध होऊ शकतात..Pune Traffic Police : नववर्षाच्या रात्री पुण्यात ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’वर धडक कारवाई; यासाठी आय टी आय,डिप्लोमा, अभियांत्रिकी शिक्षण तसेच नवीकरणीय ऊर्जा विषयक तांत्रिक प्रशिक्षण आवश्यक आहे.स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारात सामावून घेणे हे प्रशासन व कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व असुन पवनचक्कीच्या प्रकल्प उभारणीतून कोणाचा तोटा कोणाचा फायदा यावर चर्चा मत व्यक्त करत न बसता यातून रोजगार संधीचा विचार व्हायला हवा यात स्थानिक आमदार,खासदार लोकप्रतिनिधींची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे पवनचक्की प्रकल्पांचा लाभ स्थानिकांना मिळावा यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे..पवनचक्की विद्युत प्रकल्प उभारणी कामे गतिशील झाली आहेत.कंपन्यांशी चर्चा करून स्थानिक युवकांना रोजगारात सामावून घेण्यासाठी किमान कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करणे, रोजगार मेळावे आयोजित करणे तसेच ग्रामपंचायत स्तरावर रोजगाराबाबत ठोस धोरण आखणे आवश्यक आहे.तरी लोकप्रतिनिधिंनी याबाबत जिल्ह्यातील बेकारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्याने त्यादृष्टीने उपाय योजना करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जमिनी व मोबदला यासह शेतकऱ्यांच्या फायदा तोट्याचे प्रश्न उपस्थित होत असताना पवनचक्की प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांकडून दीर्घकालीन कराराने जमिनी घेतल्या जात आहेत. मात्र अनेक शेतकऱ्यांचा असा आरोप आहे की जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणारे वार्षिक भाडे अपुरे आहे.करारातील अटी इंग्रजी भाषेत असल्याने शेतकऱ्यांना त्या पूर्णपणे समजत नाहीत.करार करताना पारदर्शकता नसल्याने भविष्यात वाद निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.. प्रकल्प उभारणी दरम्यान शेतकऱ्यावर दबाव व गुंडगिरी करुन पवनचक्की उभारल्या जात असल्याचा आरोप होत आहे.काही गावांमध्ये प्रकल्प उभारणीदरम्यान शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचे तसेच गावगुंडांकडून मारहाण व धमकीचे मारहानीचे प्रकार कंत्राटदार पोलीस प्रशासनाला हाताशी घेऊन दमदाटी,शेतकऱ्यांना मारहाण घडल्याचे जिल्ह्यात अनेक प्रकार समोर आले असताना प्रकल्प उभारणी कंत्राटदार स्थानिक लोकप्रतिनिधी असुन प्रकल्प उभारणीत भाडोत्री गुंडाचा वापर केला जात असल्याचे आरोप होत आहेत..धाराशिव जिल्ह्याच्या विविध भागात अनेक, पवनचक्की साहित्याचे यार्ड,खेडोपाडी रस्त्यावर क्रेन,सिमेंट काँक्रट वाहतुकीचे टँकर,टिप्पर,रोलर,अवजड वाहनांची रहादारी दिसते,अनेक भागात शेकडो पवनचक्क्या उभारल्या आहेत तर कांही भागात उभारणीची कामे सुरु आहेत यामुळे जिल्ह्याला सातारा,कोल्हापूर,पुणे, कोकण भागात प्रवासात असल्याचा भास पवणचक्क्या पाहून होतो.पवनचक्क्याची उभारणी प्रकल्पाला वेग आला असुन यातून होणाऱ्या विद्युत निर्मितीतुन जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार आहे..प्रकल्प उभारणी फायदा आणि तोटाविकासाच्या नावाखाली होणाऱ्या अशा प्रकारांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन,शेतकऱ्यांचा फायदा आणि नुकसान दोन्ही बाबीत एकीकडे पवनचक्की प्रकल्पांमुळे शेतकऱ्यांना नियमित भाडे,रस्ते व इतर सुविधा मिळण्याचे फायदे होत आहेत.मात्र दुसरीकडे शेतातून आडव्या तिडव्या उभारल्या जाणाऱ्या विद्युत वाहिण्याचा धोका,शेतीयोग्य क्षेत्रात घट,यंत्रांच्या आवाजामुळे होणारा त्रास,पर्यावरणीय परिणाम तसेच करार मुदतीनंतर जमिनी परत मिळतील की पुन्हा करार केले जातील,याबाबत अनिश्चितता आहे.त्यामुळे संबंधित प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे मार्गदर्शन मेळावे घेऊन कायदेशीर फायदा तोट्याच्या बाबी निदर्शनास आणुन देऊण कंपनी आणि शेतकरी यांच्यातील करारानुसार व्यवहार होतात का यासाठी ग्रामपंचायत,तालुका,जिल्हा स्तरावर तक्रारी निवारण केंद्र स्थापन करुन शेतकऱ्यांच्या तक्रारिंचे निवारण होत गेले तर कंत्राटदार शेतकऱ्यात वाद निर्माण न होता प्रकल्प उभारणीला गती येईल..संतुलित विकास साधण्यासाठी लोकप्रतिनिधीची भूमिका महत्वाचीधाराशिव जिल्ह्यातील पवनचक्की प्रकल्प विकासासाठी उपयुक्त असले तरी रोजगार, शेतकऱ्यांचे हक्क,करारातील पारदर्शकता व कायदा सुव्यवस्था यांचा समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे.अन्यथा हा विकास स्थानिकांसाठी फायदेशीर ठरण्याऐवजी वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता असल्याने या बाबत स्थानिक आमदार,खासदार लोकप्रतिनिधी लक्ष घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.. 