Dharashiv Fire : धाराशिवमध्ये मध्यरात्री भीषण अग्नितांडव! घराला लागलेल्या आगीत ६ जणांचा गुदमरून मृत्यू; एकजण बचावला

धाराशिव जिल्ह्यातून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. धाराशिवमधील येडशी येथे एका घराला लागलेल्या भीषण आगीत एकाच कुटुंबातील सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत एकजण बचावल्याची माहिती समोर आली आहे. मध्यरात्रीच्या सुमारास अचानक घराला आग लागली. आगीने काही वेळातच रौद्र रूप धारण केल्याने घरातील सदस्यांना बाहेर पडण्याची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे धुरामुळे गुदमरून सहा जणांचा मृत्यू झाला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .नेमकी घटना कशी घडली?मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, येडशी येथे एका किराणा दुकानाच्या वरच्या मजल्यावर संबंधित कुटुंब वास्तव्यास होते. मध्यरात्री अचानक घरात आग लागली. आगीची तीव्रता वाढल्याने घरात मोठ्या प्रमाणात धूर पसरला. त्यामुळे घरातील सदस्यांना बाहेर पडणे शक्य झाले नाही. या दुर्घटनेत सहा जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला, तर एकजण बचावण्यात यशस्वी ठरल्याची माहिती आहे..Decoration Godown Fire : कोल्हापुरात डेकोरेशनच्या गोडाऊनला भीषण आग; ऐन दिवाळीत फुलेवाडी रिंग रोड परिसरात खळबळ, अग्निशमन दलाचे तीन बंब दाखल.घटनेची माहिती मिळताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. अग्निशामक दलाच्या जवानांनीही आग आटोक्यात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले. मात्र, आग मोठ्या प्रमाणात पसरल्याने बचावकार्यात अडचणी निर्माण झाल्या. दरम्यान, मृतांना धाराशिव येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केल्याची माहिती आहे..दिवाळीनिमित्त घरात लावलेल्या पणतीमुळे आग लागली असावी, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या भीषण दुर्घटनेमुळे येडशी परिसरात शोककळा पसरली असून, घटनेचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.