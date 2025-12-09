मराठवाडा

Dharashiv News : उपसरपंच गोविंद बर्गे नंतर धाराशिव जिल्ह्यातील आणखी एक तरुणाने कला केंद्रातील नर्तकी मुळे संपवले जीवन!

Relationship Dispute : धाराशिव जिल्ह्यात तरुण आणि महिला यांच्यामधील वादातून गंभीर घटना समोर आली असून, स्थानिक पोलिसांनी तत्परतेने तपास सुरू केला आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात विविध चर्चा रंगल्या आहेत.
Dharashiv youth–woman dispute leads to serious incident

Dharashiv youth–woman dispute leads to serious incident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

येरमाळा : दीपक बारकुल कळंब तालुक्यातील चोराखळी परिसरातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आळणी फाटा साई कला केंद्रामध्ये काम करणाऱ्या महिलेसोबत असलेल्या प्रेमसंबंधातून आणि त्यानंतर झालेल्या वादातून एका २५ वर्षीय तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. अश्रुबा अंकुश कांबळे (वय २५) असे मयत तरुणाचे नाव आहे. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली असून, येरमाळा पोलीसांनी महिलेवर गुन्हा नोंद करुन ताब्यात घेतले आहे.

Loading content, please wait...
crime
Marathwada
death
Dispute
Relationship

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com