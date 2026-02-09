मराठवाडा
Dharashiv ZP Election Results : धाराशिवच्या मिनी मंत्रालयावर कोणाचा झेंडा? पाहा जिल्हा परिषद निवडणुकीतील विजयी उमेदवारांची संपूर्ण यादी
Dharashiv ZP election results : धाराशिव जिल्हा परिषद निवडणूक २०२६ची मतमोजणी ९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता सुरू झाली. जिल्हा परिषदेत एकूण ५५ जागांपैकी महायुती आघाडीवर आहे. शिवसेना (शिंदे गट) सुमारे १२ तर भाजप १० जागांवर आघाडी/विजय मिळवत असल्याचे कल.
धाराशिव जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुक २०२६ चे निकाल हळूहळू समोर येत आहेत. आज ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून धाराशिव जिल्हा मुख्यालयात मतमोजणी सुरू झाली असून राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निकालांसोबतच धाराशिवचा निकाल महत्त्वाचा ठरत आहे.