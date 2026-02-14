Yermala News : धाराशिव जिल्हा पारिषदेत दोन्ही सेना येणार एकत्र! सत्तेच्या सारीपाटात भाजपाला रोखणार का?

येरमाळा - जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच महायुती, महाविकास आघाडीचे विजयी उमेदवार सहलीवर गेले असुन शुक्रवारी (ता. १४) जिल्ह्यात भाजपाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी दोन्ही शिंदे शिवसेना,शिवसेना युबीटी एकत्र येणार असल्याचा बातम्याचे पेव फुटले..यावरुन जिल्ह्यात शिवसेनेला सत्तेचे गणित खरंच जुळेल का याच्या आकडेमोडीसह शुक्रवारी न्यूज चैनलच्या बातम्या वरुन विविध चर्चेला मतदारातून उधाण आले असुन जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांचे मिशन टायगर यशस्वी होणार का?, जिल्हातील उबाठा शिवसेनेचे खासदार, आमदार सत्तेसाठी शिंदे शिवसेनेत सोबत जाणार का? मतदार संघाच्या विकासत्मक दृष्टीकोनातून, विकासासाठी पक्षांतर करणार अशा चर्चेने जिल्ह्यातील मतदारात सुनामी आल्याचे चित्र सोशल मीडियातुन काल दिवसभर दिसुन आले..जिल्हा परिषद निवडणुकीत नुकत्याच जाहीर झालेल्या निकालात एकूण ५५ पैकी भाजपाला १९, शिवसेना शिंदे गट १५, ठाकरे गट शिवसेना उबाठा ७, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६, काँग्रेसला ३, अपक्ष ३, अपक्ष (भाजप पुरस्कृत) १, समाजवादी पक्ष १ अशा जागा मिळाल्या आहेत.जिल्हा परिषद पंचायत समितीची निवडणुक महायुतीने युतीत लढवली असुन जिल्ह्याचे पालक मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार राणा जगाजितसिंह पाटील यांनी वारंवार निवडणुका युतीत लढवण्याचे जाहीर करत प्रचार सभा देखील घेतल्या. माजी आरोग्य मंत्री तथा पालक मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी त्यांच्या विधानसभा मतदार संघात स्वबळावर निवडणुक लढवत १३ जागेसह कळंब पंचायत समितीच्या दोन जागेसह १५ जागा जिंकल्या..मिशन टायगर धाराशिव यशस्वी होणार का, एकीकडे जिल्ह्याचे पालक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील हे आमचे जुने सहकारी असुन,आमचे संबंध चांगले असुन त्यांना सोबत घेण्यासाठी अनेकवेळा जिल्ह्याच्या दौऱ्यात जिल्ह्यात मिशन टायगर धाराशिव राबवणार असल्याचे सांगितले.यावरुन पालक मंत्री सरनाईक,जिल्ह्यातील उबाठा शिवसेनेचे खासदार,आमदार दोन्ही बाजूने बरेच आरोप प्रत्यारोप झाले.मात्र सद्य स्थिती पाहता त्यांनी पदभार स्वीकारल्या पासुन पुला खालून बरेच पाणी वाहून गेले असुन प्रचारसभेतही निकालानंतर मिशन टायगर धाराशिव रावबाविले जाण्याचा सुचोवात केला होता.त्याला यावेळी म्हणवा तसा विरोध जिल्ह्यातील टायगर लोकप्रतिनिधिनी दिल्याचे दिसले नाही..सत्तेत सहभागी की पक्षांतरनगर पालिका,महानगर पालिका आणि आता जिल्हा परिषद,पंचायत समिती निवडणुकीत दुसरीकडे टायगरांच्या शिवसेना उबाठा पक्षाला म्हणावे तसे यश मिळाले नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिवसेना उबाठाचे खासदार, ओमप्रकाश राजेंनिबाळकर, आमदार कैलास पाटील सत्तेतील कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार, तर धाराशिव दोन गटातील आमदार कैलास पाटील यांचे खंदे समर्थक जिल्हा परिषद निवडणुकी पूर्वी भाजपात दाखल झाल्याने आमदार कैलास पाटील भाजपात लवकरच प्रवेश करणार असल्याची चर्चा मतदारासह खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यात दबक्या आवाजात असल्याच्या चर्चेला उधाण आले आहे.माजी पालकमंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंतांची जिल्ह्याच्या राजकारणावरची पकड सैल..महायुती सरकारच्या काळात राज्य आरोग्य मंत्री तथा पालक मंत्री यांनी त्यांनी केलेल्या शिवजलं क्रांती,शिवशक्ती वाशी,भैरवनाथ सोनारी,तेरणा ढोकी कारखाना माध्यमातून उसउत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या कामातून जिल्ह्याला दोन्ही प्रस्थापित नेत्याच्या घराणेशाहीच्या राजकारणाला पर्यायी नेतृत्व मिळाले अशी आशा जिल्हावासियांना वाटतं असतानाच विधानसभा निवडणुकीत निसटत्या विजयानंतर जिल्ह्यातून भूमिगत झाल्याने त्यांची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड सैल झाली असुन, नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका, निवडणुकीतही त्यांनी महायुतीला टाळत स्वबळावर निवडणुका लढवल्या..कळंब तालुक्यातील प्रभारी जिल्हाप्रमुख अजित पिंगळे शिंदे शिवसेनेचे दोन उमेदवार घेऊन आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांच्या भाजपाच्या सहलीत सोबतच गेल्याने शिवाय ते राणा पाटलांचेच समर्थक असल्याचे तेरणा कारखाना येथे झालेल्या पक्षाच्या मेळाव्यात सावंतांनीच सांगितले होते.त्यावरुन त्यांचे १३ ठाकरे गट सोडुन शिवसेना उबाठा ७, राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६, काँग्रेसला ३, अपक्ष ३, समाजवादी पक्ष १ सगळ्यांचा बाहेरुन पाठिंबा घेण्याचा अंदाज पाहता ही गोळा बेरीज सत्तेसाठी गोळा करणे वाटते तितकी सोपी गोष्ट नक्कीच नाही..मिशन टायगर नुसार खासदार,आमदार शिंदे शिवसेनेत आले तर पुन्हा जुन्या शिवसेना पक्षांप्रमाणे नव्या जुन्या पदाधीकाऱ्यात,शिवसेनेत उमरगा ते कळंब पक्षाची स्थिती म्हणजे ओमसेना विरुद्ध शिवसेना अशी दुफळी शिंदे शिवसेनेची होईल.त्यावरुन भाजपाला जिल्हा परिषदेत रोखण्याची गणितं कठीण आहेत.कोण मारणार बाजी सत्तेच्या सारीपाटाचीधाराशिव जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिले आहे.त्या दृष्टीने पालकमंत्री प्रताप सरनाईक,माजी मंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत, आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे निवडुन आलेले उमेदवार सहलीवर गेल्यानंतर महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्याच्या सदिच्छा भेटी, निवडणुकीच्या यशामुळे सत्काराचे सोशल मीडियावर व्हायरल होतं असलेले फोटो पाहता महायुतीत सत्ता संघर्ष होईल..असे दिसत नसले तरी शुक्रवारी (ता. १३) न्यूज चैनल्सवर धाराशिव जिल्हा पारिषदेत प्रा. डॉ. तानाजी सावंत भाजपाच्या आमदार राणा जगजीतसिंह पाटलांना सत्तेपासून रोखणार अशा आलेल्या बातम्यांनी सत्तेच्या गणिताच्या,विविध राजकीय चर्चेला उधाण असले तरी हा केवळ राणा पाटील टार्गेट फार्स होता की, टीआरपी फार्स होता हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार असले जिल्ह्यातील वातावरण राजकीय चर्चेने ढवळून निघाले आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचा निर्णय अंतिमन्युज चैनल ने उलट सुलट बातम्या लावल्या नाहीत तर चैनल पाहणार कोण या बातम्या निव्वळ टीआरपी साठीच्या वावड्या आहेत.सत्ता स्थापने सत्ता स्थापने बाबत शिवसेनेचे नेते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब घेतील तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे. मग अध्यक्ष सेनेचा होवो अथवा भाजपाचा तो महायुतीचा होईल हे निश्चित.- अजित पिंगळे, प्रभारी जिल्हाप्रमुख शिवसेना (शिंदे गट) धाराशिव.. 