मराठवाडा

Dharashiv Crime: कुऱ्हाडीचे घाव घालून युवकाला संपविले; धाराशिव येथील घटना

Crime News: भरचौकात कुऱ्हाडीचे घाव घालून ३५ वर्षीय युवकाचा निर्घृण खून केल्याची घटना केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इटकळ (जि. धाराशिव) : भरचौकात कुऱ्हाडीचे घाव घालून ३५ वर्षीय युवकाचा निर्घृण खून केल्याची घटना केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली.

police
crime
murder
attack
cctv
Police Inquiry

