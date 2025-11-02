Dharashiv Crime: कुऱ्हाडीचे घाव घालून युवकाला संपविले; धाराशिव येथील घटना

इटकळ (जि. धाराशिव) : भरचौकात कुऱ्हाडीचे घाव घालून ३५ वर्षीय युवकाचा निर्घृण खून केल्याची घटना केशेगाव (ता. तुळजापूर) येथे आज सकाळी साडेनऊच्या सुमारास घडली..आरोपीने धारदार शस्त्राने मानेवर सपासप वार केल्याने शिर धडावेगळे झाल्यामुळे नागरिकांत घबराट निर्माण झाली होती. दरम्यान, ही घटना पूर्ववैमनस्यातून घडल्याचे वृत्त आहे. सिद्धाराम पंडित दहिटणे असे मृताचे नाव आहे..ग्रामपंचायतीच्या बाजूला घडलेल्या या घटनेने परिसरामध्ये खळबळ उडाली. सिद्धाराम यांची दहा वर्षांपूर्वी गावात पानटपरी होती. त्यांच्या टपरीमध्ये विद्युत प्रवाह उतरल्याने संशयित आरोपीच्या वडिलांचा विजेचा जोरदार धक्का बसून मृत्यू झाला होता..त्यातूनच आरोपीने हे कृत्य केल्याची चर्चा आहे. पुण्यामध्ये कामासाठी असलेला संशयित आरोपी दिवाळीसाठी गावाकडे आला होता..Crime: वहिनी मध्यरात्री खोलीत शिरली, आतून दरवाजा बंद केला, नंतर झोपलेल्या दिराचे गुप्तांग कापले अन्...; कारण काय?.भरचौकात घडलेली ही घटना सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाली आहे. माहिती मिळताच इटकळचे पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. या प्रकरणी नळदुर्ग पोलिसांनी निखिल सोमनाथ कांबळे (वय २३) याला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.